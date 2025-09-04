Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Salud
Salud

¿Se frena fuga de las isapres? Suscripciones a planes vuelven a superar los retiros voluntarios de afiliados del sistema

Pese a que los afiliados han caído por más de 40 meses seguidos, los datos más recientes mostraron un cambio de tendencia que ha hecho variar los ánimos en la industria.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 4 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

isapres salud reforma previsional Martín Baeza
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Control a transferencias: SII prepara para fines de octubre las primeras citaciones a contribuyentes
2
Mercados

Trautmann mueve el tablero en Santander y aplica profundo ajuste en banca comercial
3
Empresas

Grupo Luksic ultima tercera venta de acciones de francesa Nexans y recursos irían a otras “inversiones estratégicas”
4
Empresas

Tierras raras: Aclara se dispara 17% tras espaldarazo de EEUU en Brasil, mientras en Chile ultima su segunda adenda
5
Empresas

Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé
6
Empresas

La doble apuesta de Nestlé Chile: producir para el mercado local y exportar desde café a helados a 38 mercados
7
Economía y Política

Se profundiza la caída en el empleo en el sector público, mientras que los ingresos laborales de toda la economía siguen estancados
8
Empresas

Gigante Teck congela su expansión global para enfocarse en resolver contratiempos en Quebrada Blanca en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete