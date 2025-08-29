Cuatrecasas ficha a Carolina Menichetti como nueva socia para liderar área de M&A Inmobiliario
El estudio jurídico de origen español Cuatrecasas incorporó a Carolina Menichetti como su nueva socia para liderar el área de M&A (fusiones y adquisiciones) Inmobiliario. “Su llegada responde a la estrategia de crecimiento sostenido de la firma en América Latina”, explicó la compañía que aterrizó en Chile en 2020.
Menichetti cuenta con una trayectoria de más de 20 años enfocada en proyectos inmobiliarios, M&A, venta de activos, reorganizaciones corporativas y estructuración de fondos de inversión públicos y privados. Llegará desde un estudio del que era socia fundadora, Menichetti, Bolelli & Cremaschi Abogados (MBC). “Se trata de una líder indiscutible de la práctica inmobiliaria en Chile que ha estado involucrada en varias de las operaciones más complejas de los últimos años”, declaró el socio director de Cuatrecasas en Chile, Cristián Conejero.
