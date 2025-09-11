La peruana Yura cede ante la OPA de la europea Carmeuse y vende su participación en Cementos Bío Bío por más de US$ 100 millones

La filial del Grupo Gloria señaló que "continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile" y que buscarán otras oportunidades de negocio en este sector en el país.

El grupo peruano Gloria anunció que su filial chilena Yura acogió a la Oferta Pública de Acciones lanzada por la belga Carmeuse Holding por la totalidad de Cementos Bío Bío (CBB), concretando la venta de su participación (19,71%) por más de US$ 100 millones.

La compañía explicó que la decisión responde a una reevaluación de la estrategia de desarrollo en Chile, donde la división busca fortalecer su presencia en el negocio de la cal y ampliar sus inversiones en ese mercado.

“Desde que ingresamos como accionistas a CBB hace casi cinco años, nuestra intención fue aportar valor a la sociedad. Sin embargo, evaluamos que continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile”, señaló Luis Díaz, vicepresidente de la División de Materiales de Construcción del Grupo Gloria.

Cabe recordar que, en noviembre de 2024, Yura había lanzado una OPA hostil con el fin de ampliar su participación en CBB hasta cerca de un 40%.

Según explicó Gloria en un comunicado, ahora optó por redirigir sus recursos a inciativas que se alineen de manera más directa con sus objetivos estratégicos, "explorando nuevas oportunidades de negocio dentro del sector".

“El mercado chileno presenta una creciente demanda de cal, un insumo clave para la minería del cobre. Ya hemos demostrado la calidad de nuestro producto y servicio a diversos clientes en el país”, agregó Díaz.

Cabe recordar que la OPA de Carmeuse ya había superado el umbral para ser declarado exitosa (66,67%), luego de que los principales accionistas -grupo que lidera la familia Briones junto a los Rozas Rodríguez, Stein y Sturms- vendieran su 64,57% de participación, tal como estaba acordado en un principio.