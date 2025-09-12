Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

CMB y Activa de LarrainVial aterrizan en Uruguay con primer fondo de infraestructura para AFP de ese país

En su primera incursión de su plan de internacionalización, reunieron US$ 100 millones de las AFAP uruguayas. Buscará invertir en la propiedad de concesiones y activos del segmento de energía.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 12:40 hrs.

Uruguay Pensiones infraestructura Concesiones energía fondos de inversión Cristóbal Muñoz
<p>El director de capital privado de Activa, Eduardo Beffermann, y el gerente de inversiones de CMB, Alfonso Yáñez. Foto: Julio Castro.</p>

El director de capital privado de Activa, Eduardo Beffermann, y el gerente de inversiones de CMB, Alfonso Yáñez. Foto: Julio Castro.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Chile Day debuta en Madrid con una concurrida recepción en casa del embajador Velasco
2
Economía y Política

Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”
3
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Implícitamente, se puede prever del Informe que la tasa neutral está sobre 4%”
4
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
5
Empresas

Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
6
Empresas

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
7
Mercados

Álvaro Saieh concreta una de las mayores ventas de acciones de SMU en la historia de la compañía
8
Empresas

La visita del líder de la matriz de Cruz Verde y Oxxo a Chile: "Vemos muchas oportunidades para que nuestros negocios sigan creciendo"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete