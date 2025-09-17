El “refresh” del family office de los Cueto

Esta semana, Vicente Puig, socio de la agencia de diseño Puchworks, contó en LinkedIn que rediseñaron la marca de la firma de inversiones.

Inversiones Costa Verde, el family office de la familia Cueto -históricos accionistas de Latam-, decidió hacerse un “refresh” de imagen. Esta semana, Vicente Puig, socio de la agencia de diseño Puchworks, contó en LinkedIn que rediseñaron la marca de la firma de inversiones, lo que incluyó un manual de identidad, nueva tipografía y colores, y hasta el interiorismo de sus oficinas centrales. Incluso, nuevos templates para presentaciones.

El timing no es menor: Costa Verde acaba de reforzar su histórica alianza con los Piñera Morel, quienes volvieron a Latam y también son socios de los Cueto en los negocios agroexportadores en Piura, al norte de Perú. Esto luego de que a través de Odisea hicieran un aumento de capital por US$ 700 millones.

En palabras de Puig: “Hoy las marcas no pueden limitarse a vivir digitalmente: la coherencia es un punto clave entre todos los puntos de contacto, desde un deck hasta el espacio donde se reciben a clientes e inversionistas”.