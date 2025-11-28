Click acá para ir directamente al contenido
Jorge Matte Capdevila: “No veo un Chile cayéndose a pedazos”

Radicado en Holanda y dedicado al salto ecuestre de alta competencia, el segundo hijo de Eliodoro Matte rompe su habitual hermetismo. Aunque se mantiene activo en el consejo familiar, su agenda hoy la marca la filantropía: la Fundación MC cumple cinco años y estrena “Convoca Trayectoria”, un fondo sin fecha de término enfocado en la educación en la zona cordillerana del Biobío. Desde Europa, el ingeniero comercial analiza el escenario local con optimismo. “En estos últimos años se hizo un ‘rayado de cancha’ importante respecto de los límites que la mayoría de los chilenos está dispuesto a cruzar. Se reafirmó la idea de que la población chilena es, en esencia, moderada”.

Por: Por María José Gutiérrez - foto: Verónica Ortíz

Publicado: Sábado 29 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

