Jorge Matte Capdevila: “No veo un Chile cayéndose a pedazos”

A Jorge Matte Capdevila (44), el segundo de los tres hijos del expresidente de la papelera, no le gustan las entrevistas. Al igual que el resto de su familia -a excepción de su primo hermano, Bernardo Larraín Matte-, intenta mantener un bajo perfil. Los Matte lo pasaron demasiado mal con el escándalo de la colusión del tissue, que los llevó a las primeras planas de los diarios.



El ingeniero comercial de la Universidad de los Andes rompe ahora esa regla -aunque por escrito- para hablar de los cinco años de la Fundación MC que crearon con sus hermanos Eliodoro (46) y Pilar (41) post pandemia y que él preside.



La ONG, que tiene foco en educación y empleo, anunció este lunes el lanzamiento de un tercer fondo. Esta vez, eso sí, sin fecha de término: “Convoca Trayectoria” toma a los niños de la zona cordillerana de Biobío desde la enseñanza prebásica y los acompaña hasta su inserción laboral.



“Es un momento importante en la historia de la Fundación MC. No sólo cumplimos cinco años, sino además lanzamos recientemente este fondo nuevo, que recoge todos los aprendizajes de estos primeros años. Por eso me pareció importante compartir este recorrido con las distintas personas e instituciones con inquietudes y preocupaciones similares a nosotros respecto de la educación y el empleo en Chile”, dice.



Matte Capdevila vive en Holanda, y está dedicado desde hace cuatro años a los caballos: practica equitación y salto ecuestre, y ha representado a Chile en diferentes oportunidades en los circuitos internacionales. “Es una actividad que exige dedicación, disciplina, organización y resiliencia, dado que está llena de dificultades que no siempre es posible controlar. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y demandante”, asegura.



Desde allá sigue atento lo que pasa en Chile. Visita el país varias veces al año y vota en Santiago. Eso sí, no tiene planes de volver por ahora a vivir acá. “(En Europa) he encontrado un buen equilibrio entre mis actividades profesionales, personales y mi vida familiar”, dice.



- ¿Cómo ves Chile desde afuera? ¿Lo ves “cayéndose a pedazos”?

- En absoluto: no veo un Chile cayéndose a pedazos. Veo un país que ha pasado por tiempos difíciles y está lleno de desafíos, pero soy optimista. En estos últimos años se hizo un “rayado de cancha” importante respecto de los límites que la mayoría de los chilenos está dispuesto a cruzar. Se reafirmó la idea de que la población chilena es, en esencia, moderada. Sin duda uno de los desafíos más relevantes es recuperar el centro político, reconstruir su credibilidad y volver a contar con una clase política y coaliciones de centro capaces de liderar desde las ideas y ser validadas por una parte importante del país, que hoy enfrenta opciones más polarizadas.



Sin ánimo de profundizar en la discusión política, asegura sobre las elecciones: “Ojalá que la persona que resulte electa en la Presidencia comparta la importancia que tienen la educación y el empleo en el desarrollo de las trayectorias de las personas. En Chile existen capacidades de sobra para enfrentar los desafíos que tenemos, lo que falta es que la autoridad vea en la cooperación una fortaleza: que no dude en sumar al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil a la hora de implementar soluciones, entendiendo que esto es un desafío de largo plazo que excede con creces un período presidencial de cuatro años”.



Agua, sagrarios y alegría

Hoy ninguno de los tres hermanos Matte Capdevila tiene un rol activo en las empresas del grupo. El último en salir fue él, quien dejó el directorio de Empresas CMPC en mayo de 2024. Antes fue asesor de la gerencia general de CMPC -mientras era director de las filiales de la compañía-; fue presidente de CMPC Forestal; director de Empresas CMPC, director de Colbún SA, de Minera Valparaíso, y Consejero de la Sofofa y del Centro de Estudios Públicos (CEP), instancia que presidió por años su padre, Eliodoro Matte Larraín.



“Fue una etapa muy enriquecedora en términos de formación y experiencia, con momentos buenos y otros difíciles, de los cuales aprendí mucho. Incluso, siendo muy joven, me tocó presidir una de las empresas”, asegura.



- ¿Por qué decidiste salir de las compañías que controla tu familia?

- Hace algunos años, como rama familiar decidimos operar a través de profesionales expertos en los directorios de las empresas del grupo -como Hernán Rodríguez, Luis Felipe Gazitúa, Ignacio Goldsack y Rodrigo Donoso- en lugar de integrar nosotros mismos los directorios. Es un modelo distinto al de las otras ramas familiares, pero ha funcionado muy bien. Para esto creamos un gobierno familiar que nos permite mantenernos informados, coordinados y alineados en todos los negocios en que participamos. Mis hermanos y yo, liderados por mi padre, somos parte de ese Consejo Familiar. Además, soy miembro del directorio del holding familiar que controla las sociedades anónimas abiertas del grupo Matte.



- ¿Tienes planes de volver a las empresas en un rol más activo?

- Sigo ligado a los negocios familiares desde los gobiernos corporativos de los holdings tanto de mi rama familiar como del grupo, trabajando muy cerca de mi padre, quien continúa desempeñando un rol muy relevante en el gobierno de nuestra rama familiar. Hemos consolidado una estructura de gobierno que está funcionando muy bien, al igual que nuestro family office, liderado por Ignacio Goldsack. A esto se suman también nuestras fundaciones.



Además de la Fundación MC, cada uno de los hermanos tiene su propia ONG: Jorge preside Amulén, que creó en 2012, dedicada a llevar agua potable a lugares remotos; Eliodoro preside la fundación Latens, dedicada a la restauración de sagrarios e iglesias; y Pilar creó la fundación Alegría, que tiene como foco a los niños que sufren dolor físico y que acaba de lanzar un fondo de $ 400 millones.



- ¿Qué te motiva a hacer filantropía?

- Para nosotros, la filantropía es una herramienta de largo plazo para contribuir desde donde creemos que podemos aportar mejor. Junto a mi hermana y mi hermano, pertenecemos a una generación donde la responsabilidad social no es un complemento, sino un imperativo. Nos mueve la idea de generar impacto real y hacernos cargo de las brechas que vemos en el país. Esa convicción nos llevó a impulsar Fundación MC, y también a desarrollar iniciativas personales. En nuestra familia la conciencia social siempre ha estado muy presente. Desde niños vimos el compromiso de mi padre por contribuir a un Chile más próspero, más libre y con oportunidades reales para que todas las personas puedan desarrollar su potencial. Ese ejemplo marcó profundamente nuestra formación y sigue siendo un motor para nosotros.



La Fundación MC, cuya directora ejecutiva es Alejandra Grebe, es una ONG donante, lo que en ese mundo se conoce como “de segundo piso”. “Vimos que en Chile ya existía un ecosistema sólido de organizaciones con experiencia y programas bien diseñados. Nos parecía más eficiente potenciar ese talento que intentar replicarlo”, explica Matte. Además analizaron el funcionamiento de grandes fundaciones internacionales “y constatamos que muchas operan a través de organizaciones ejecutoras, bajo modelos altamente estructurados en monitoreo, evaluación y desarrollo de capacidades. Ese enfoque nos hizo sentido”, añade.



En la etapa inicial se asesoraron por McKinsey & Co., quienes los ayudaron a estructurar el modelo de operación y a incorporar buenas prácticas internacionales. Tomaron como referentes la Gates Foundation, Robin Hood (NY), la Weinberg Foundation y otras fundaciones con endowments. Y en el camino fueron apoyados por organizaciones chilenas como Almabrands, 40C y el Centro de Filantropía de la UAI.



Una de las mejores prácticas que vieron en fundaciones de alto nivel es concentrarse en pocas áreas para maximizar resultados y desarrollar capacidades internas sólidas, cuenta Jorge. “Cuando analizamos en profundidad las brechas en las distintas dimensiones de la pobreza en Chile, educación y empleo aparecen con rezagos estructurales significativos. Y, además, estaban siendo fuertemente afectadas por los efectos de la pandemia justo cuando nació MC”, explica. Y añade: “A eso se suma un componente familiar: históricamente estos temas han estado muy presentes en la trayectoria de nuestra familia, especialmente el ámbito educativo”.



La famila fundó en 1856 la Sociedad de Instrucción Primaria SIP, una de las redes educativas más antiguas y prestigiosas del país, que a la fecha cuenta con 17 colegios. en 12 comunas de la Región Metropolitana, y que históricamente fue presidida por Patricia Matte Larraín.

A partir de esos dos grandes lineamientos -educación y empleo-, continúa Jorge, definieron cuatro subfocos: empleo juvenil, microemprendimiento, educación técnico-profesional y habilidades socioemocionales.



Crearon un primer fondo Convoca Chile que trabajó por cuatro años con 10 programas en estas áreas, con evaluaciones sistemáticas y el apoyo transversal de la aceleradora social de la fundación. “Además, realizamos tres evaluaciones de impacto, algo poco frecuente en Chile por su nivel de exigencia”, enfatiza Matte. En términos de escala, el fondo de empleo alcanzó a más de 3 mil beneficiarios con una donación de cerca de $ 4.250 millones. El fondo de educación, en tanto, llegó a 55 mil personas, con alrededor de $ 3.740 millones.



Aprendizajes

- La Fundación MC cumple cinco años. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes?

- La primera es tiempo: las trayectorias de vida requieren intervenciones sostenibles, porque el impacto profundo no ocurre de un día para otro. Por eso privilegiamos proyectos de largo plazo y la instalación de capacidades que permanezcan más allá de nuestra intervención. También hemos confirmado que la focalización temática y territorial es determinante. Un tercer aprendizaje ha sido la importancia de evaluar, en un país donde la medición de impacto en lo social todavía es incipiente. Eso nos permite aprender, corregir y tomar decisiones basadas en evidencia. Finalmente, estos años nos han enseñado que las alianzas son esenciales: ningún actor puede generar cambios profundos por sí solo. La colaboración entre sociedad civil, sector privado y Estado es la única vía para avanzar hacia soluciones sostenibles y de alcance real.



- Ahora acaban de lanzar el Fondo Trayectoria. ¿Por qué apostar por un fondo sin fecha de término?

- El Fondo Convoca Trayectoria es el tercer fondo que lanzamos en MC. Convoca Chile concluye a fines de este año, y Trayectoria representa el siguiente paso. Este fondo recoge los aprendizajes acumulados durante cinco años, mantiene el foco en educación y empleo y consiste en una intervención focalizada en un territorio acotado. El objetivo es fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes desde prekínder hasta cuarto medio, mediante un enfoque multisistémico orientado a garantizar permanencia, continuidad y progresión en el sistema escolar. Es un programa estructurado en etapas y con una mirada de largo plazo; por eso pensamos que este fondo no debería tener fecha de término. La idea es lograr un impacto real y sostenible, instalando capacidades que permitan continuidad una vez finalizada nuestra intervención. Las líneas de intervención abordan áreas con rezagos significativos respecto del promedio nacional: competencias lectoras, razonamiento matemático, habilidades socioemocionales, reforzamiento en lenguaje y matemáticas, además de orientación vocacional y preparación para la educación superior. En la línea de emprendimiento, estamos trabajando en un diagnóstico acabado de la zona para establecer los principales desafíos y el próximo año convocar a proyectos que nos permitan fortalecer las trayectorias de vida de las personas en la cordillera del Biobío (en seis comunas: Antuco, Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara y Tucapel).



Para elegir la zona a intervenir consideraron varios criterios: primero, debía tratarse de un lugar con rezagos importantes en indicadores demográficos, socioeconómicos, educacionales y laborales. Segundo, que fuera una zona que recibiera poca atención y ayuda.

“A esto se suma que como familia fundadora somos muy cercanos a este territorio y sentimos un profundo aprecio y gratitud por él”, dice.



Además, durante este año la fundación ha estado operando en la comuna de Alto Biobío -territorio aledaño y parte de la zona Biobío Cordillera- donde, en conjunto con la municipalidad, lanzaron el Fondo Convoca Alto Biobío en 2025 con el cual ejecutaron dos líneas principales de intervención: un programa de lectoescritura para estudiantes entre prekínder y cuarto básico (que alcanza a 433 niños) y otro de empleo y microemprendimiento, orientado a fortalecer el ecosistema productivo local. Allí trabajan con más de 100 emprendedores pehuenches en áreas como gastronomía, turismo, artesanía y servicios.



- Tienen una aceleradora social para acompañar a fundaciones de menor tamaño. ¿Cuál ha sido el resultado?

- Desde el inicio desarrollamos nuestra Aceleradora Social, inicialmente enfocada sólo en las organizaciones asociadas a nuestro fondo. Sin embargo, sabemos que existe un gran número de organizaciones, de distintos niveles de desarrollo, que no están siendo consideradas por la mayoría de los fondos disponibles. La oferta se concentra en un grupo reducido de organizaciones más consolidadas, y esto se profundizó tras el caso Fundaciones. Por esto, este año lanzamos un piloto para abrir nuestra aceleradora. Creamos un programa que incluye formación especializada, mentorías y trabajo en redes, impartido y guiado por expertos en cada temática. El objetivo es apoyar a organizaciones emergentes y prepararlas para acceder a nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.



- El caso Procultura golpeó a muchas fundaciones y a la confianza en las ONG. ¿Qué lectura tienes del caso?

- Tal como mencioné, el caso Fundaciones impactó fuertemente al ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil, profundizando desafíos que ya existían: sostenibilidad financiera, reputación y gestión institucional. Las cifras posteriores al caso son dramáticas: según un estudio reciente del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el 60% de las OSC vio disminuir sus donaciones, lo que llevó a que un 50% detuviera la creación de nuevos programas o redujera cobertura. Un dato particularmente preocupante es que el 55% de las fundaciones activas en 2020 dejó de estarlo en 2023.



- Se criticó mucho la falta de transparencia de estas organizaciones. ¿Qué aprendizajes sacaron ustedes?

- Una de las mayores lecciones es que este caso dejó en evidencia la importancia y la necesidad de que las fundaciones cuenten con gobiernos corporativos robustos.