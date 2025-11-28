La reingeniería ministerial que evalúa Kast si asume la presidencia

En el comando del candidato republicano hay consenso de que 25 carteras son demasiadas, e incluso puede ser ineficiente para un Gobierno que se declara “de emergencia”. Planean una reestructuración profunda del aparato del Estado que se comenzaría a ver en marzo, cuando asumirían menos ministros que los que se cuentan actualmente.

En una pared de Ideas Republicanas, el centro de estudios ligado del partido y que ha dado apoyo técnico a la campaña de José Antonio Kast, está pegado por estos días un gran papelógrafo con toda la estructura de ministerios, subsecretarías y servicios del Gobierno Central. El organigrama fue elaborado por la Contraloría y alguien decidió imprimirlo a gran escala y colgarlo ahí para tener presente lo compleja que es la estructura del Estado.

Por ello una de las ideas que se analiza en el comando de Kast es realizar una profunda reestructuración a la “maraña” del Gobierno Central, si el candidato de derecha llega a La Moneda tras la segunda vuelta del 14 de diciembre. En una primera etapa esto pasaría por nombrar menos ministros que los actuales, con lo cual algunos asumirían como biministros o triministros. Y, en una segunda fase la idea es disminuir el número de las secretarías de Estado.

El objetivo, dice una fuente conocedora de estos análisis, no es reducir per se la estructura de la administración -que implicaría un ajuste de gasto público que no sería significativo respecto del esfuerzo que hay que hacer en ese sentido- sino que hacer más eficiente y eficaz la entrega de servicios del Estado. “El Estado está para atender necesidades públicas. Pero puede ocurrir que llegue a ser tan grande y burocrático que el final es ineficiente y presta un mal servicio. Ahí es donde debe estar el foco”, señala un conocedor de este trabajo, al interior de Republicanos.

Otro miembro del comando resalta que un consejo de gabinete con 25 ministros como el actual “es una fuente de descoordinación, especialmente en un Gobierno de emergencia como el que se quiere llevar a cabo y que tiene prioridades específicas”.

Aunque no da detalles de cómo se hará, el programa de Gobierno de Kast plantea para qué hacer estos cambios: “Rediseñaremos la estructura y el organigrama de la administración del Estado Central, para evitar duplicidades, reducir descoordinaciones, mejorar la colaboración entre reparticiones, y eliminar trámites o solicitudes innecesarias para las personas”.

Esta idea también estaba presente en los programas de los otros candidatos de derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. La abanderada de Chile Vamos en primera vuelta proponía reducir los 25 ministerios actuales a un número en torno al promedio de la OCDE, que es de 19 ministerios. El excandidato del Partido Nacional Libertario planteaba un ajuste más radical y llevar a solo 9 el total de carteras.

Distintas personas han analizado el tema en el equipo de Kast, entre ellos, la jefa programática del comando, Carmen Soza; el exministro y exconstituyente, Rodrigo Álvarez; y el economista a cargo del “Plan 90 días”, Bernardo Fontaine. Cercanos al comando aseguran que, por su cercanía con Kast, a quien conoce desde la época universitaria, Álvarez ha ganado influencia desde que llegó a la campaña.

“Repensar La Moneda”

Uno de los cambios más relevantes que se evalúa es “repensar La Moneda” con ajustes en los principales ministerios que habitan el Palacio de Gobierno. Esto implicaría eliminar la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que sus funciones las asuma el Ministerio del Interior, que quedó más liviano en sus tareas, luego de que se creara el Ministerio de Seguridad. Desde ese lugar se desarrollaría la relación política del Ejecutivo con el Congreso. Uno de los nombres que suena, dado su experiencia en el Legislativo, es el mismo Rodrigo Álvarez.

También se estudia eliminar la Secretaría General de Gobierno (Segegob) como existe actualmente y crear la figura de portavoz o speaker, al estilo de la Casa Blanca en Estados Unidos. Este personero, que puede ser incluso más de uno, podría depender directamente de la Presidencia o también de Interior.

Por otra parte, en lo económico, uno de los principales cambios que se analiza es crear un gran Ministerio de Economía enfocado en el crecimiento (o recuperación económica), que incluya a las carteras de Minería y Energía, así como hoy tiene bajo su alero actualmente a las subsecretarías de Pesca y de Turismo. Una duda es si se podría sumar o no a Agricultura.

La principal ventaja es que se buscaría impulsar desde un solo ministerio y en forma más coordinada la actividad productiva de los principales sectores económicos del país. Sin embargo, una de las desventajas que algunos advierten es que un ministerio de ese tamaño también podría hacerse más difícil de “mover”. “Hoy día Economía ya es un ministerio que tiene hartas cosas, hay que tener cuidado con agrandarlo demasiado y que termine siendo más lento”, señala una fuente que conoce el funcionamiento del Estado.

Hay quienes comentan que, dado su conocimiento sectorial, un candidato obvio para asumir esa tarea sería Jorge Quiroz, si es que el economista no asumiera el Ministerio de Hacienda. Y es que, para Teatinos 120 la lista de nombres es amplia. Además de Quiroz, suenan con fuerza la actual presidenta del Banco Central, Rosanna Costa; el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza; el académico de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa; el socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza y el académico de la Universidad de los Andes y exvicepresidente del BC, Sebastián Claro.

También se evalúa crear un Ministerio de Infraestructura que agruparía a los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Hasta ahora los temas de infraestructura los está trabajando Martín Arrau, pero no ha entrado en estos cambios institucionales.

El Ministerio de Bienes Nacionales también es un candidato a desaparecer, y podría ser absorbido por el nuevo ministro de Infraestructura o por Hacienda. “Tiene más lógica que esté en Hacienda porque se trata de activos del Estado, son bienes inmuebles, que deben ser administrados por quien maneja las finanzas públicas, pero no está zanjado”, explica un partidario de esta idea.

Una cartera que sería más compleja políticamente de eliminar para Kast es el Ministerio de la Mujer. Aunque algunos dicen que, incluso, se deben reforzar las labores del Servicio Nacional de la Mujer, plantean que no es eficiente que, administrativamente, ambas entidades sigan coexistiendo. Una idea que se estudia es fusionarlo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso sí, la palabra “Mujer” debería seguir en el nombre del nuevo ministerio, para no abrir un flanco político.

Otros ministerios como Cultura y Ciencias podrían estar en Educación.

Varias fuentes que conocen de este análisis resaltan que hasta ahora ninguno de estos temas está escrito. “Armar una nueva estructura que sea más liviana es difícil. Incluso hacer agrupar ministerios para biministros no es tan obvio. Aunque algunos se parezcan pueden tener distintas complejidades”, señalan al interior del comando.

Requiere ley

La idea de que en marzo asuman menos ministros, y luego se pueda avanzar hacia la reducción de carteras se debe a que esto último requiere ser aprobado por ley. Por lo tanto, para concretarlos el eventual nuevo Gobierno de Kast debería enviar el o los proyectos una vez que haya asumido.

De hecho, durante la reciente tramitación del Presupuesto 2026 en el Congreso, Chile Vamos presentó dos indicaciones para facultar al Presidente de la República para que el próximo año pudiera modificar o reducir la estructura de ministerios y sus funciones solo por la firma de decreto con fuerza de ley. La primera la presentó el diputado Felipe Donoso (UDI) y, la segunda los senadores Javier Macaya y Luz Ebensperger, de la UDI, con Rodrigo Galilea y Rafael Prohens, de RN. Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles, ya que una enmienda en ese tenor debe ser presentada por el Ejecutivo.

“Era una buena idea, porque facilitaba el trámite. En Argentina funciona así. El Presidente tiene la facultad para reordenar la administración pública por vía administrativa. Pero acá se requiere ley”, comenta un conocedor de la interna republicana.

Los tiempos tampoco están definidos y, por lo tanto, si este será o no uno de los ajustes prioritarios. “Hay que hacer una definición. Si en los primeros meses se copará la agenda solo con tema de seguridad, sociales y algunos económicos o también habrá espacio en el Congreso para tramitar temas de institucionalidad”, comentan en Republicanos.

Las dudas respecto de la urgencia con que se abordarían los cambios se basan en el desgaste político que esto podría implicar y si es coherente con al “gobierno de emergencia” que ha plateado Kast.

En segundo lugar, hay dudas por las pérdidas de empleos fiscales que significaría y qué ocurriría con esas personas, muchas de las cuales son trabajadores de planta y, por lo tanto, inamovibles.

Los ajustes y desvinculaciones implicarían, además, enfrentarse a las organizaciones sindicales que, eventualmente podrían buscar el apoyo de la nueva oposición. Eso también podría significar un choque del nuevo Gobierno con el Congreso.

“Hay muchos actores que conspiran contra una reducción del Estado, partiendo por los mismos funcionarios, seguido por la oposición política e incluso algunos sectores económicos. Por ejemplo, si se juntan Energía con Minería, que es bastante obvio, no está claro que a las empresas de energía les dé lo mismo estar con minería”, comenta un conocedor de estas ideas.

Con el fin de reordenar y hacer más eficiente y eficaz el Estado, además de los ministerios, también se busca una reestructuración de las dependencias de algunas subsecretarías y servicios. “Hay servicios que para hacer algunas funciones dependen de más de un ministerio. Ese tipo de cosas hay que corregirlas”, dice un personero del comando. Pero otro advierte que, “hay que tener cuidado con que cualquier reordenamiento termine burocratizando más”.

“Hay acuerdo en que estos son ajustes necesarios y que 25 ministerios son muchos. Ahora hay que ver cómo se reduce y cuáles son los tiempos”, agregan.

Una única entidad agruparía las telecomunicaciones y programas digitales