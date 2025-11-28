Los $4 millones a Gahona, el origen y los secretos de Sergio Yáber

Durante años operó bajo el radar manejando una de las plazas más importantes del sistema registral chileno. Hoy, Sergio Yáber está suspendido e imputado en el caso Muñeca Bielorrusa. La investigación del Ministerio Público revela su supuesto rol como articulador de una red transversal: desde la ruta del dinero de Codelco que terminó, según la Fiscalía, en Ángela Vivanco, hasta pagos mensuales a un exministro de la Corte y giros a parlamentarios en ejercicio, incluyendo una transferencia de $ 4 millones al senador Sergio Gahona que revela DF MAS. Acá, la historia, las redes y los gustos del Conservador de Puente Alto.

Mañana lunes, Sergio Rodrigo Yáber Lozano estará de cumpleaños. Cumplirá 54 y es muy probable que sea, hasta la fecha, la celebración más amarga de su vida. Su nombre no deja de aparecer en titulares, investigaciones y carpetas del Ministerio Público, y en muchas instancias se lo presenta como el nexo de múltiples pagos que hoy están bajo el escrutinio de la Fiscalía, además de como presunto responsable de lavado de activos y como persona clave en distintas causas que involucran dinero y política.

Hasta hace poco, Yáber operaba bajo el radar, gestionando inscripciones y flujos millonarios, producto de su trabajo como conservador de Bienes Raíces de Puente Alto. Hoy, en cambio, está imputado, suspendido de su cargo y su nombre aparece como una pieza clave en las supuestas coimas que pagaron los abogados del consorcio bielorruso Belaz Movitec a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

El Ministerio Público reconstruyó la ruta: tras los fallos que obligaron a Codelco a pagar más de $ 17 mil millones, un “remanente” de $ 45 millones fue girado mediante un cheque a Miguel Ángel Ovieta, empleado de una casa de cambios del centro. El documento fue cobrado y el efectivo pasó a manos del dueño de la firma, Harold Pizarro, quien finalmente entregó los billetes a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco. Es ahí donde, según la Fiscalía, entra Yáber para ejecutar el “blanqueo”: Migueles le habría entregado la mitad de ese dinero en efectivo a él -y la otra mitad a Yamil Najle, conservador de Chillán- para que luego reingresara al sistema mediante transferencias bancarias hacia el mismo Migueles.

Yáber, sin embargo, entregó otra versión: declaró que sólo estaba comprando dólares -una práctica que describió como habitual entre él y Migueles- y aseguró desconocer el origen de esos recursos.

Pero la huella financiera de Yáber no termina ahí. También figura como remitente de pagos a dos parlamentarios en ejercicio: el diputado republicano Cristián Araya y a su amigo y senador Matías Walker. A ellos se suman transferencias recurrentes a Antonio Ulloa, exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien acaba de ser destituido por notable abandono de deberes.

Para entender toda esta trama, hay que ir al origen. Y ese, no está en Santiago.

Dinastía Yáber

No es casualidad que Sergio Yáber -casado, cuatro hijos- haya estudiado Derecho, ni que luego haya hecho carrera como notario y conservador. Tampoco es azar que haya aterrizado en Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, para liderar un oficio que figura entre los más rentables del sistema. Fuentes del sector estiman que el flujo mensual puede superar los $ 200 millones. El propio Yáber ha aterrizado los montos en sus declaraciones ante la Fiscalía, reconociendo una recaudación semanal total de entre $ 25 y $ 30 millones, con peaks que han tocado los $ 50 millones.

La respuesta a su vocación registral está en su historia familiar. Yáber Lozano nació en La Serena y es hijo de Sergio Yáber Simón, un influyente ministro de fe que operó en zonas estratégicas del norte. En los ‘80, registros oficiales lo muestran como notario público en El Loa-Calama, epicentro minero; y en los ‘90 saltó a la Primera Notaría de Iquique, plaza clave para la minería y el comercio internacional.

Su hijo siguió la ruta. Años después de egresar de Derecho en la Universidad Gabriela Mistral, debutó como interino en la notaría de Valparaíso (1999-2000), los mismos mesones donde conoció a Gonzalo Migueles -pareja de Ángela Vivanco-, quien por esos años gestionaba un negocio avícola y requería trámites habituales.

En 2001, Yáber asumió como notario en Coquimbo, cargo que ejerció hasta 2018, cuando ganó uno de los concursos más competitivos del sector para convertirse en conservador de Puente Alto. Según informó Ciper esta semana, Yáber -una vez como conservador- contrató a familiares de dos jueces que votaron por él para asumir dicho puesto.

La expansión del clan Yáber no terminó con Sergio: su hermano, Francisco Yáber Lozano, ejerció como notario de Chillán. Además, la dinastía ya tiene una tercera generación: el hijo mayor de Sergio, Óscar, también es abogado y voluntario de Bomberos.

Préstamo a Gahona

Entre Coquimbo y La Serena, Yáber tejió confianzas que cruzan todo el espectro político. Un ejemplo es el senador UDI Sergio Gahona, exintendente de la Región de Coquimbo (2010-2012) y figura influyente en la zona. Esta semana Ciper publicó un dato que ilustra la cercanía: Yáber contrató a Paulina Gahona, hija del parlamentario, para desempeñarse durante un año en el Conservador de Puente Alto.

Pero la relación fue un paso más allá, según pudo confirmar DF MAS con fuentes del entorno del senador. A inicios de 2023, Sergio Yáber le transfirió cerca de $ 4 millones directamente a Gahona, mientras ya ejercía como senador. De acuerdo con personas familiarizadas con la transacción, el giro correspondió a un préstamo personal para socorrer al parlamentario, quien en ese minuto enfrentaba aprietos económicos derivados de asuntos personales.

Gahona lo confirma: “A inicios del año 2023 el señor Yáber me prestó dinero para enfrentar gastos imprevistos de salud y de instalación familiar en Santiago, dado todos los gastos que ello implica”.

“Le salvó la vida”

Gahona no es el único legislador de la zona que figura en la contabilidad del conservador de Puente Alto. Su par en el Senado, Matías Walker (Demócratas), tampoco escondió el vínculo tras aparecer en la cartola del BCI con una transferencia de $ 1,6 millones, la cual fue revelada por Reportea. “He estado en su cumpleaños, conozco a su señora, a su familia y él me apoyó en dos momentos”, detalló el parlamentario, precisando que los une una amistad de más de 15 años.

Según Walker, este último pago corresponde al reembolso de un pasaje para su hijo. “Lo dije desde el primer día, en una pasantía que hizo mi hijo al extranjero, y por eso el trato que él le dispensaba como ahijado, porque en Chile, cuando uno trata a un amigo de compadre, suele tratar los hijos de ahijado”, explicó.

Esta no fue la primera vez que recibía ayuda de Yáber: el senador reconoció que el conservador ya lo había apoyado económicamente en el pasado para enfrentar los costos del tratamiento de cáncer de otro de sus hijos.

La trama del diputado republicano Cristián Araya es distinta. La relación nació de un accidente: Yáber y Araya se conocieron en el Cerro Manquehuito, cuando el parlamentario -quien es bombero- participó en el operativo de rescate del conservador tras una caída. Un cercano reconstruye la escena: Yáber iba con dos amigos y, por un descuido, cayó más de 50 metros hasta ser frenado por una roca. Quedó gravemente herido. Uno de sus acompañantes, quien era bombero, llamó de urgencia a Araya. “Le salvó la vida”, resume un conocedor del episodio.

Este evento derivó en cercanía. En octubre pasado, en plena campaña parlamentaria y con Yáber operando para salvar de la destitución al juez Antonio Ulloa, el conservador invitó al diputado a comer a su casa. Según la versión de Araya, también estaba Víctor Valech, dueño del restaurante Lumière. Hablaron de política, contingencia y su campaña a la reelección. Araya es tajante: asegura que jamás recibió un peso, que nunca acordó gestiones para blindar a Ulloa y que, de hecho, votó a favor de su destitución.

Audios interceptados por el OS-7 de Carabineros cuentan otra historia. El 3 de octubre, tras un almuerzo en el mencionado restaurante Lumière, Yáber llamó a Valech y lanzó la frase que hoy investiga la Fiscalía de Valparaíso: “Le traje, hueón, el millón siete a Cristián Araya hoy día”. Valech respondió entre risas: “Jajajaja, la comisión”. Este hecho mantiene a Araya como “sujeto de interés” en la indagatoria.

Fuentes cercanas a Yáber, sin embargo, entregan otra versión para explicar el audio: aseguran que el conservador sólo estaba evaluando con Valech realizar un aporte a la campaña del republicano, pero que finalmente dicha contribución no se concretó.

El padrino

Quienes conocen a Yáber describen una vida social activa, que suele mezclar con su afición por los viajes. “Es alguien muy social, muy cercano, que le gusta celebrar”, detalla un asiduo a sus eventos.

Un nombre clave en su círculo de amigos es Francisco Leiva, influyente titular de la Segunda Notaría de Santiago y hermano de Raúl Leiva, diputado socialista por el Distrito 14. Con Leiva también compartieron negocios. Ambos constituyeron en septiembre de 2020 la sociedad Inversiones Emegeme SpA, con un capital inicial de $ 20 millones. Esa alianza comercial permaneció oculta durante más de cuatro años: ninguno la reportó en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), pese a que la normativa obliga a transparentar cualquier sociedad.

Con Leiva no sólo han compartido sociedades. También han viajado al extranjero. Por ejemplo, recientemente organizaron una “escapada” a una bodega de Mendoza, relata un cercano.

Otro amigo -calificado incluso como un “hermano” por un conocedor de la relación- es Francisco Eguiguren, exdiputado por Coquimbo. Se conocieron en la universidad y desde ahí forjaron una amistad inquebrantable. Son muy cercanos y se tienen mucha confianza. Tanto así, que hace unos años Yáber lo contrató para trabajar con él en el Conservador de Puente Alto.

En el radar de Yáber aparece otro nombre de peso: Antonio Ulloa, el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago destituido por el Congreso por notable abandono de deberes. Ulloa nació en Calama -ciudad donde el padre de Yáber ejerció como notario- y estudió Derecho en la Universidad Católica. La cercanía era tal, que Yáber, según la Fiscalía, desplegó una intensa ofensiva de lobby para frenar, sin éxito, la acusación constitucional contra el magistrado.

Esa cercanía también se tradujo en apoyos económicos. De acuerdo a las cartolas en poder del Ministerio Público -y que reveló Reportea-, Yáber transfirió más de $ 74 millones a Ulloa (un promedio de $ 1 millón mensual) entre 2019 y 2025. El detalle de esas transferencias revela un patrón: muchas glosas mencionan a una hija de Ulloa, a quien Yáber se refiere como su “ahijada”. La razón detrás de aquellos giros, explican desde el entorno del conservador, respondería a un compromiso personal: Yáber le pagó la universidad a la hija de Ulloa.

Así, en dos de los casos más mediáticos, se repite la lógica de Yáber aportando dinero a sus “ahijados”. Un amigo intenta explicar esta conducta: “Es alguien que ayuda y no espera nada a cambio. Su visión es que pudo haber hecho algo imprudente, que se ve mal, pero no algo ilegal. Por eso está tranquilo”.

El Porsche de Vivanco

Sergio Yáber -hincha de la U y Coquimbo Unido- acumula más de 25 años entre notarías y conservadores, dos oficios que han estado históricamente en la mira de las autoridades regulatorias y que han resistido múltiples intentos de reforma para restarles privilegios. La razón es el dinero. Ya en 2018, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) advirtió que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente”. Esa falta de competencia le ha permitido a Yáber (y a cientos de notarios y conservadores) amasar un alto patrimonio.

Según su declaración de intereses de mediados de noviembre, el abogado posee más de 15 propiedades en Chile y el extranjero. La más cara se ubica en Vitacura, con un avalúo fiscal de $ 872 millones. Le siguen una residencia en Coquimbo ($ 182 millones) y múltiples terrenos en esa misma región y en Tarapacá. Otro conocido entrega un dato adicional: Yáber tendría cerca de 25 propiedades en total.

Su apuesta inmobiliaria también cruzó la cordillera. En Buenos Aires registra dos activos: un local comercial en Avenida Carlos Pellegrini (US$ 133 mil) y un departamento en la Avenida Del Libertador (US$ 105 mil). Ambas propiedades fueron adquiridas en 2023.

Según relatan cercanos, varios amigos trasandinos le desaconsejaron la inversión, advirtiéndole sobre la incertidumbre jurídica y económica de Argentina. Yáber, sin embargo, desoyó los consejos y concretó igual las operaciones. Una jugada que, según un conocedor, terminó siendo un acierto financiero: “Compró a un muy buen precio”, aprovechando la crisis para capturar valor.

Los autos también representan un gusto que curiosamente lo conecta con la trama judicial: en 2021 -mediante una sociedad personal- le vendió su Porsche Cayenne a la ministra Ángela Vivanco. La transacción, detalla un conocedor, fue en cuotas. El vehículo fue vendido a otro dueño a los pocos meses. Hoy, según su declaración de patrimonio, su garaje alberga una SUV Maserati (2021), una Ford F-150 (2023) y un furgón Citroën.

En el mercado bursátil, sus apuestas son agresivas. Mantiene 4 millones de acciones de Enel Américas ($ 397 millones), 36 millones de Enjoy ($ 6,4 millones), 120 mil papeles de Entel ($ 350 millones), 80 mil de CAP ($ 406 millones) y 3 millones de títulos en Vapores (1,3 millones en la bolsa local. Un monto muy similar ($ 1.180 millones) registra en pasivos, donde sus mayores acreedores son los bancos Santander y Scotiabank.

La espera y la defensa

Quienes han hablado con Sergio Yáber en los últimos días describen a un hombre tranquilo, enfocado en su defensa y en ordenar sus asuntos laborales. Lejos de estar “encerrado” en su casa de Vitacura, ha mantenido sus salidas, e incluso ha ido a su oficina en Puente Alto -pese a estar suspendido del cargo- para cerrar temas administrativos pendientes. Hoy está enfocado en preparar su apelación al sumario administrativo.

Para blindarse judicialmente, fichó al penalista Marcelo Hadwa, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en casos de alta complejidad, delitos económicos y funcionarios.

Aunque Yáber mantiene la calidad de imputado y aún no ha sido formalizado, en su círculo íntimo asumen el escenario: saben que es cosa de tiempo para que la Fiscalía solicite audiencia para comunicarle cargos. Por lo mismo, su estrategia será la colaboración, aseguran conocedores de la causa.

Ese fue el espíritu, dicen, que mostró la vez que declaró por más de cinco horas.