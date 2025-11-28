Andrea Yarur Ready y su rol como productora de Tierra Palestina: “Se lo debo a mi sangre”

El jueves se estrenó en Zoco, "Tierra Palestina: Cambio global", documental producido por Claudia Pérez y Andrea Yarur, socias de New Beginning Films. En una hora y 15 minutos la cinta -que se lanzó el 30 de octubre en Madrid- muestra parte de la historia del pueblo palestino y el actual drama humanitario que se vive en la franja de Gaza.

Tierra Palestina tuvo una vida previa. En 2020 se emitió en La Red un programa de ocho capítulos que mostraba la vida cotidiana en Palestina, sus costumbres, gastronomía, gente y atractivos turísticos. La serie contó con el apoyo económico de Juan Carlos Yarur Rey, expresidente de Inversiones Juan Yarur, grupo controlador de BCI y fundador de Forum, que murió en enero de 2022, a sus 80 años. “Él siempre hacía cosas así, pero nunca las contaba. Mi papá apoyó mucho el arte y se mantuvo siempre ligado a sus raíces. Yo también me siento orgullosa de ser palestina”, comenta Andrea Yarur Ready, hija del empresario y de la galerista de arte Patricia Ready.



Ese sentimiento también se lo inculcó su abuelo paterno, Carlos Yarur Banna, y, por otra parte, su abuela materna, Mercedes Kattan. Andrea cuenta que su abuelo, que vivió en Palestina hasta los ocho años, le hablaba sobre su infancia allá y cómo en Belén convivían pacíficamente palestinos, israelíes y musulmanes “Y me contaba, con tristeza, que cuando volvió siendo adulto estaba todo cercado y no podía llegar a la que había sido su casa”, recuerda.



Ser paisana forma parte de su identidad, dice Andrea. “La gente que te rodea te lo hace notar, hay una manera de ser, una identidad que se traspasa de generación”, agrega. Está entusiasmada con el estreno del documental y la posibilidad de mostrar una realidad que también va atrás en el tiempo con fines educativos. “Creo que fui valiente porque dije ‘no me puedo quedar callada’. Se lo debo a mi sangre y siento que mi papá está a mi lado. Se sentiría súper orgulloso”.

New Beginning Films funciona en España, donde Claudia Pérez reside y Andrea viaja frecuentemente. Ya con la idea de hacer un documental fueron armando equipo y en el camino entraron en contacto con integrantes de la flotilla Sumud. “Ellos se quisieron adherir a nuestra producción porque estábamos haciendo algo de corazón y no por marketing. No es algo político tampoco, para nosotros se trata de humanidad. El cierre fue de locos, hasta último minuto, tres días o cuatro días antes de estrenar el documental”.





A principios de este año Andrea se casó con el cantante Miguel Esbir, con quien comparte raíces árabes ya que él es descendiente sirio. Miguelo ha sido un buen compañero durante la producción de Tierra Palestina e incluso compuso junto a su hijo, Miguel Esbir Cummins, una versión triste de su hit Leila, que acompaña las imágenes del documental.



“Me llama mucho la atención que en España tú prendes cualquier noticia y te muestran lo que está pasando, no como acá que hay comentaristas en todos los canales, no me refiero a uno en particular. No siento que el trato noticioso aquí sea equitativo. Me afecta y caigo en la impotencia. Uno está viendo en vivo y en directo una guerra y se van en puros dimes y diretes mientras siguen matando inocentes”, enfatiza.



Con su socia apadrinaron a Hamud, un joven de 17 años que perdió a su padre y con quien se comunican casi a diario. Se las arreglan para hacerle llegar ayuda económica para él y su familia en Gaza. “Vive cerca de una antena, entonces cuando puede nos escribe y le mandamos algo de dinero por PayPal a un lugar determinado. Él nos manda fotos de las cosas que compra. La guerra es finalmente un negocio, entonces hay personas que agarran las cosas de ayuda humanitaria y las venden”, dice mientras muestra en su teléfono las fotos y videos que les manda Hamud.

Al lanzamiento del documental llegaron distintos personajes, la embajadora de Palestina, Vera Baboun; el senador Felipe Kast, la exdiputada Marcela Sabat; el actor Cristián Campos, además de gran parte de la familia Yarur y dirigentes de las principales instituciones palestinas en Chile.La realizadora quiere que la película se siga proyectando en alguna sala de cine y también esperan instalarlo en alguna plataforma de streaming.Se trata de la primera incursión de Andrea en el mundo de la producción audiovisual, una experiencia que le ha encantado. Adelanta que vienen muchos proyectos por delante: son coproductores de la cinta A child night dream sobre la vida de Oliver Stone que contará con la actuación de Mel Gibson y Sharon Stone, entre otros. Se filmará en Islas Canarias durante 2026. Otro título en camino es Los héroes del barrio, una serie animada que tendrá como protagonistas a un grupo de niños de Medio Oriente.



“No sólo de Palestina, de otras partes también. La idea es mostrar niños con los que se puedan identificar”, dice. Andrea estudió Educación parvularia y se ha involucrado en el contenido junto a otras educadoras y elaborando material didáctico que estará disponible en una plataforma. Otro proyecto de New beggining films es Debacle una película sobre tres mujeres. “Es una pyme, estamos haciendo las cosas a pulso y trabajando con distinta gente y formas de financiamiento”.