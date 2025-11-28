Click acá para ir directamente al contenido
Los nuevos pasos de Forus a un año de la partida de Alfonso Swett Opazo

El lunes pasado se cumplió un año del fallecimiento del ex líder de la CPC. Su partida detonó cambios en la organización de Forus, ahora bajo la dirección de su hermano Sebastián Swett en la presidencia y muy apoyado por su hermana Macarena, que en julio regresó desde España a radicarse a Chile. El primer miembro de la tercera generación, Sebastián Swett Matte -el mayor de siete hijos de esta rama familiar-, asumió una responsabilidad gerencial de alto nivel en la compañía, al quedar a cargo de la marca Under Armour, precedido de una carrera en la que estuvo por varios años fogueándose en Cencosud. Y Forus, que acaba de cumplir 45 años, como parte de su plan estratégico llegó incluso a Europa, hasta “la Cúpula de Madrid”.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 29 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

El primero de
la tercera generación
En la Cúpula de Madrid
LOS 45 AÑOS DE “FOR US”

