Los nuevos pasos de Forus a un año de la partida de Alfonso Swett Opazo

El lunes pasado se cumplió un año del fallecimiento del ex líder de la CPC. Su partida detonó cambios en la organización de Forus, ahora bajo la dirección de su hermano Sebastián Swett en la presidencia y muy apoyado por su hermana Macarena, que en julio regresó desde España a radicarse a Chile. El primer miembro de la tercera generación, Sebastián Swett Matte -el mayor de siete hijos de esta rama familiar-, asumió una responsabilidad gerencial de alto nivel en la compañía, al quedar a cargo de la marca Under Armour, precedido de una carrera en la que estuvo por varios años fogueándose en Cencosud. Y Forus, que acaba de cumplir 45 años, como parte de su plan estratégico llegó incluso a Europa, hasta “la Cúpula de Madrid”.

Este lunes 24 de noviembre se cumplió un año del fallecimiento de Alfonso Andrés Swett Opazo, el ex líder de la CPC. Una misa en la Iglesia Las Pataguas, de La Dehesa, a la que concurrieron familiares y amigos más cercanos, dio cuenta de este primer aniversario de la partida de este empresario, académico y dirigente gremial.



Uno de los cercanos a Swett, que participó de la misa, fue el exministro Carlos Cáceres, quien consultado por DF MAS, recuerda al dirigente gremial, destacando lo estudioso que era, su capacidad de análisis, el profesionalismo que desplegaba en los directorios, el tiempo que les dedicaba y el dominio que tenía de la economía no sólo de Chile, sino que de diversos países. Y su vocación social y preocupación por la pobreza. “Alfonso tuvo en todo momento una vocación de servicio público, buscaba posiciones de consenso. Su ausencia la hemos sentido”, dice.



El exministro de Hacienda Felipe Larraín fue su profesor, para luego pasar a ser grandes amigos y “socios” en la formación de Clapes UC. “Es increíble cómo se ha cumplido un año de la partida de mi queridísimo amigo y hermano. Lo he tenido presente en cada momento de este año porque particularmente la última parte del camino de él la recorrimos juntos. Me hace mucha falta y hace mucha falta en muchas partes. En Clapes UC estuvo en todo su proceso inicial, sin Alfonso habría sido muy difícil que existiera. Desde el cielo nos acompaña y nos va a ayudar siempre”, dijo Larraín.



El mayor de los cuatro hijos del empresario Alfonso Swett Saavedra -en orden, le siguen Sebastián (56 años), Carolina (53) y Macarena (48) Swett Opazo- era por cierto parte de este grupo empresarial, cuyo negocio más conocido es la firma de vestuario Forus, en cuyas oficinas, ubicadas en Avenida Las Condes, también este lunes, a mediodía, hubo un acto de recogimiento por este primer aniversario, en torno a una ermita con la Virgen María que la familia se había encargado hace ya tiempo de instalar en un jardín que existe al fondo del complejo de edificios, precisamente en conmemoración al exlíder gremial, quien profesaba un fuerte culto mariano.



Fue su hermano Sebastián Swett Opazo quien había monitoreado la instalación de esta ermita, en línea con el hecho de haber sido él quien ha estado más involucrado en llevar las riendas de Forus, la empresa más conocida de esta familia empresaria, si bien no es la única donde participan, pues también manejan la firma dedicada al negocio del aceite de oliva, Olisur (ver recuadro), y participan como accionistas en la propiedad de Elecmetal (20,52% a través de la sociedad Costanera SACI) y, por esa vía, de Cristalerías de Chile, Viña Santa Rita y Viña Los Vascos.



Administrador de empresas con un DPA de la UAI y con un Programa PLD de Harvard, Sebastián Swett había llegado en 2018 a la gerencia general de esta compañía. Y desde abril de este año -como parte de los cambios y decisiones tomadas a nivel familiar tras la muerte de Alfonso Swett, quien integraba el directorio-, Sebastián Swett dejó el máximo cargo ejecutivo para llegar a la mesa directiva y asumir la presidencia de Forus, en reemplazo de su padre, Alfonso Swett Saavedra, quien estuvo 45 años a cargo de la compañía, que sigue en el directorio.



Con el correr del año, vendrían más cambios organizativos en Forus.

El primero de

la tercera generación

La renuncia como CEO de Sebastián Swett para aterrizar en la presidencia de la compañía, significó varios cambios a nivel organizacional. De partida, este año el mismo Sebastián Swett renunció al directorio de la Viña Los Vascos, pero se integró al de Elecmetal (ya participaba, además, en el de Cristalerías de Chile).



En Forus, el cargo de CEO lo asumió Francisco Arrighi, venido de las huestes comerciales de Forus -su último cargo había sido Chief Commercial Officer-, y se repuso el cargo de subgerente general, designando en él a Manuel Somarriva, un abogado e histórico alto ejecutivo cercano a la familia Swett y que ha estado en la compañía por 17 años.



Y en octubre concretaron cambios en la estructura de la gerencia comercial, con la creación de un nuevo rol de gerente de Wholesale y Marketplace de Forus, para supervisar las ventas a clientes mayoristas o de grandes volúmenes, con miras o incluso a planificar alianzas estratégicas en el futuro. En el cargo asignaron a Phillip Norton, un alto ejecutivo que se desempeñaba como Business Unit Manager de Under Armour para Chile, Perú y Colombia en Forus. Y en el puesto de Norton asumió Sebastián Swett Matte, el mayor de los siete hijos de Sebastián Swett Opazo, dando paso así a la tercera generación a sumarse a un cargo de alta jerarquía en la firma, pues desde ese rol es ahora el responsable de gestionar toda esa unidad vinculada a Under Armour.



Swett Matte es ingeniero comercial UC, con mención en administración. Y antes de ingresar a Forus, trabajó cinco años en Cencosud, partiendo en la gerencia corporativa estratégica, donde trabajó con todas las áreas de negocio de este grupo en los cinco países. Después, se incorporó directamente a la unidad Easy, donde desempeñó varios cargos dentro del área comercial, antes de pasar al área de operaciones, donde trabajó muy cercanamente con las tiendas, ocupando el puesto de subgerente de uno de los locales. A Forus entró a trabajar como brand manager de la marca Under Armour, por lo que fue el camino natural llegar al puesto que dejó Norton.



Swett Matte es el único integrante de la generación en llegar a Forus, hasta ahora. Y la razón es porque los cuatro hermanos Swett Opazo firmaron un decálogo para la incorporación de los hijos para trabajar en Forus. Entre los requisitos, tienen que haber trabajado cinco años fuera de la empresa y haber estudiado una carrera afín al negocio. Y, además, existe una suerte de cuotas por cada rama. Sebastián Swett Matte cumplía con todos esos requisitos.

En la Cúpula de Madrid

Definido en su entorno como una persona muy afable, extrovertido e intenso -a diferencia de su hermano Alfonso, que, pese a su carácter alegre tenía un estilo más serio y formal-, la dirección de Sebastián Swett se ha notado en Forus.



Quienes lo conocen definen que ha sido “un motor impresionante”, imprimiéndole un sello muy de mercado y orientado a las marcas. Este año se ha dedicado a visitar varios de los mercados que para el grupo son importantes. Y si bien es un presidente bien ejecutivo -lo preceden 30 años de experiencia en la compañía-, entiende que su rol ahora está más en los planes y decisiones estratégicas de Forus, apoyándose mucho en la menor del clan, Macarena Swett, ingeniera comercial de la PUC y con un MBA del IESE Business School (Barcelona), y también integrante del directorio de Forus. Ella estuvo radicada en España entre 2023 y este 2025, pero en julio pasado regresó a Chile, y tomó además la gerencia general de la matriz Costanera SACI, cargo que ocupaba su hermano Alfonso.



En este año, se han ido produciendo cambios en Forus, en línea con la impronta y orientación mucho más comercial, de marketing y enfocada en el cliente que le ha dado el nuevo presidente de la compañía que, con marcas íconos del vestuario como CAT, Columbia, RKF, Merrell o Azaleia, por nombrar sólo las más conocidas, este año dio especial impulso a planes de expansión.



De partida, aterrizó en su quinto mercado, sumando España a su radar de operación que hasta ahora estaba centrado en América Latina, con presencia, además de Chile, en Uruguay, Perú y Colombia. Esta llegada a España la hizo con la marca BSoul, que es una marca propia de Forus de moda deportiva femenina. Fue Macarena Swett quien tuvo un rol protagónico en este lanzamiento y en abrir allí Forus como filial, apoyada del equipo de Chile.



Hasta el momento BSoul está centrada en una única tienda, pero cuya puesta en marcha fue un hito para la firma, pues no hay muchos ejemplos de firmas de retail chilena que se hayan aventurado a dar el salto transatlántico. Aterrizaron en el centro comercial Plaza Norte 2, un ícono en la Comunidad de Madrid, no sólo por su arquitectura y clase -el edificio es conocido como la Cúpula de Madrid-, sino porque se ubica en un sector residencial y comercialmente vibrante de la capital hispana, albergando a reputadas marcas internacionales como Benetton, Bimba y Lola, Cortefiel o Zara, dando muestra de que si bien es una primera aproximación a ese mercado para Forus, y habrá un período de aprendizaje esperando que la tienda madure en dos o tres años, sí da la señal de que en el plan estratégico de la compañía está no quedarse en su zona de confort, sino que seguir buscando activamente oportunidades en esas otras latitudes.



“Es una forma de mirar cómo se puede desarrollar el mercado, porque el negocio está pensado para desarrollarlo, incluido el e-commerce”, dice un entendido, quien remarca que para los Swett, tanto España como la península ibérica son mercados cercanos, pues en el primero vivió la menor del clan y en el segundo manejan un negocio agroindustrial.



Más allá de España, este año Forus ha traído más representaciones a sus mercados de América Latina. Inauguraron las primeras tiendas bajo la bandera de la firma portuguesa Parfois, con dos tiendas, una en Casacostanera y otra en el mall Marina, de Viña del Mar. Y la acaban de lanzar en Perú también, con su primera tienda en Jockey Plaza.



Llegaron, asimismo, a un acuerdo con la centenaria firma estadounidense creada en Pensilvania, VF Corporation, para ser los representantes exclusivos de la marca Vans en Colombia y Perú, expandiendo un acuerdo que existía sólo para Chile desde 2019. En Colombia abrieron las primeras seis Vans -cinco en Bogotá y una en Medellín- y en enero de 2026 las llevarán a Perú. Y este trimestre trajeron también una marca “nativa digital”, Blue Banana, una marca española de vestuario creada por dos emprendedores hispanos. Con estas adiciones, Forus ya suma la distribución de 29 marcas.



Este crecimiento los ha llevado a poner en marcha un segundo centro de distribución en Chile, que estará en el parque empresarial Enea, que esperan abrir a principios de 2026 y que se sumará al ya existente en Maipú.

LOS 45 AÑOS DE “FOR US”

Este año, en Forus hubo espacio para la conmemoración, pues cumplieron 45 años de existencia como empresa, desde que el 29 de agosto de 1980 se publicara la constitución de la compañía en el Diario Oficial, que debutó como Comercial Hush Puppies Chile Ltda y cuyo nombre en 1991 sería cambiado a Forus S.A., que deviene de las palabras en inglés “for us” -para nosotros-, en alusión a que el fundador y su familia querían desarrollar un proyecto genuinamente propio.



Para conmemorar este aniversario, los Swett realizaron eventos internos en las oficinas en todos los países donde opera, momento en que colaboradores de mayor antigüedad contaron anécdotas y testimonios sobre todo de aquellos primeros años.



De la matriz Costanera en cuyo directorio están representadas todas las ramas de la familia -además de Marisol Céspedes y Ricardo Swett, el hermano de Alfonso Swett padre-, los Swett manejan otros negocios, centrados en tres grandes áreas: inversiones, inmobiliario y Olisur. En las dos primeras, no se trata de empresas activas propiamente, en el sentido de que ellos no son los desarrolladores. En inversiones, invierten con la ayuda de asesores externos, y en lo inmobiliario, participan de fondos en Europa, pero no son proyectos propios desarrollados por ellos.

Distinto es el caso del negocio del aceite de oliva, donde sí son activos a través de dos veredas: Olisur, que opera el negocio en Chile y está a cargo de Jean Paul Rousé, y Olinorte, que comprende mil hectáreas ubicadas en Portugal y que, a diferencia de la operación en Chile, es productora, pero no maneja una marca.