Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

La nueva donación en España, para luchar contra el cáncer, que impulsa Carlos Lavín

El 4 de noviembre Lavín ingresó una solicitud para donar 100 mil euros, unos $ 108,5 millones, a la Fundación Amigos de la Universidad de Navarra. Al alero de esta entidad existe un programa médico científico que estudia terapias avanzadas para combatir ciertos tipos de cánceres pediátricos.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 16:59 hrs.

ESPANA empresas empresarios Chile donaciones
<p>La nueva donación en España, para luchar contra el cáncer, que impulsa Carlos Lavín</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La nueva apuesta de Kike Morandé en el mundo petfood
2
Coffee break

La consultora inmobiliaria chilena reconocida y galardonada por la revista Euromoney
3
Coffee break

La millonaria donación de Jean Salata tras el histórico incendio en Hong Kong
4
Cómo cuido mis lucas

Alphabet: ¿el retorno de un gigante?
5
Coffee break

Con McDonald’s y Decathlon a bordo: la apuesta de Luksic y Patio avanza en España
6
Coffee break

Clínica Meds se expande a Barcelona, aliada a firma hispana ReSport Clinic
7
Cultura

Un garzón de lujo en el Mercado Central de Santiago
8
Por dentro

El “cascarón vacío”: la querella por estafa que enfrenta a emprendedores chilenos con startup argentina Elevva

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete