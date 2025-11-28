La nueva donación en España, para luchar contra el cáncer, que impulsa Carlos Lavín
El 4 de noviembre Lavín ingresó una solicitud para donar 100 mil euros, unos $ 108,5 millones, a la Fundación Amigos de la Universidad de Navarra. Al alero de esta entidad existe un programa médico científico que estudia terapias avanzadas para combatir ciertos tipos de cánceres pediátricos.
Una nueva donación busca realizar el empresario Carlos Eugenio Lavín Subercaseaux, cuyo destino está en España.
Según los registros que obran en el sistema judicial, el 4 de noviembre Lavín ingresó una solicitud para donar 100 mil euros, unos $ 108,5 millones, a la Fundación Amigos de la Universidad de Navarra.
Al alero de esta entidad existe un programa médico científico que estudia terapias avanzadas para combatir ciertos tipos de cánceres pediátricos. En particular, el glioma difuso de línea media, un tumor cerebral que afecta a niños y es de alta mortalidad. Y es a estos estudios que Lavín destinará los fondos.
Ya en 2023 había hecho una donación similar al mismo centro. Lavín -quien nació en España, estudió en el IESE Business School y mantiene un negocio hotelero en ese país- se vinculó con esta entidad ya que en su época estudiantil fue compañero de Roberto Bandres, quien dirige esta asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.
Por medio de Bandres, Lavín conoció el CIMA, el Centro de Investigación de Medicina Aplicada de la Clínica de la Universidad de Navarra, ubicado en Pamplona.
Contactado por DF MAS, Carlos Lavín muestra estar muy involucrado en el tema salud, pues cuenta que incluso ya hay niños chilenos que aguardan la fase experimental de estos tratamientos. “Voy todos los años y me reúno con el equipo de la doctora”, cuenta.
