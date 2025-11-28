Mara Sedini: La voz de Kast

Actriz, cantante, periodista, ex jugadora de hockey, mamá de acogida y comunicadora política, ha tenido un destacado y protagónico rol en la campaña de José Antonio Kast. Por lo mismo, hay quienes la mencionan como candidata a vocera de un eventual gobierno republicano. ¿Cómo fue que esta artista, que no es militante republicana ni de ningún otro partido, llegó al corazón del comando del postulante a La Moneda?

Hace unos seis años, era difícil imaginar que Mara Sedini (40) pasaría a ocupar la primera línea de la política como una de las voceras más llamativas del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

Su vida era diametralmente distinta: dedicada al teatro y la música, pasaba sus días principalmente entre las tablas y los estudios de grabación.

Pero el estallido social del 2019 fue un punto de inflexión: el momento en que decidió sacar la voz para defender sus ideas que, por lo demás, eran bastante disímiles a las del mundo artístico que la rodeaban.

Desde entonces, su salto fue cualitativo. Pasó a protagonizar distintos foros de opinión y programas de radio, y pulió su perfil como una defensora del feminismo liberal versus el radical, dando la pelea por la llamada “batalla cultural” chilena.

¿Cómo fue que esta artista que no es militante republicana llegó al corazón del comando de José Antonio Kast? ¿Cuál es su historia profesional y personal? Y ¿qué rol cumple hoy entre los republicanos?

Corista de Myriam Hernández

Cuando Mara Sedini egresó de cuarto medio del colegio Santiago College -donde destacó, entre otras cosas, por ser jugadora de hockey e incluso seleccionada nacional por esa disciplina-, decidió estudiar Bachillerato en Ciencias en la Universidad Católica. Luego, cursó cinco años de ingeniería comercial.

En ese período, ya se interesaba por la política: fue parte del movimiento gremial -donde conoció a algunos militantes de la UDI- y también fue integrante del centro de alumnos de la carrera.

Sin embargo, según comentan cercanos a ella, cuando estaba cerca de graduarse se dio cuenta de que no se veía ejerciendo esa profesión. Y, entonces, su vida dio un vuelco: decidió abandonar la Universidad Católica para hacer lo que realmente le apasionaba: la actuación, el canto y la danza.

El 2012 tomó un vuelo a Nueva York y allí ingresó a la Academia Estadounidense de Música y Drama (AMDA, por sus siglas en inglés), donde realizó un programa de teatro musical que se extendió por dos años. Durante ese período trabajó en distintas cosas -cuidando niños, entre otras- para solventar sus gastos y vivió sola en las residencias del conservatorio, en Manhattan.

A su regreso a Chile, se dedicó al teatro infantil y musical. Con el tiempo, su carrera como cantante comenzó a tomar fuerza, lo que la llevó a integrarse al elenco de coristas de Myriam Hernández, con quien -según su círculo cercano- mantuvo una muy buena relación.

En una entrevista con el medio “Agenda Musical”, que concedió en plena pandemia de Covid-19, en 2020, reveló que una de sus peores experiencias en vivo la tuvo precisamente mientras era corista de Hernández.

“Una vez hacía tanto pero tanto frio en el sur… que los guitarristas no podían mover los dedos, nosotros cantando no podíamos modular, tanto así que nos ‘tiritaba la pera’ por los tiritones y la baja temperatura y nosotros en polerita y faldita cantando “hueeele a peligro, jajajá”, dijo.

En 2017, Mara Sedini -quien, dicho sea de paso, es admiradora de The Beatles- se integró al dúo español Amistades Peligrosas -autores de temas como “Me haces tanto bien”-, a quienes acompañó en sus giras por América Latina y Estados Unidos. Más tarde, compuso su propio disco: Ser, de estilo folk y pop romántico que lanzó en 2018 en el Teatro Mori de Bellavista.

Todo eso la llevó a que en 2019 fuera seleccionada como parte del elenco de La pérgola de las flores que dirigía Héctor Noguera. La reconocida obra, que era un hito importante en su carrera, se lanzó una semana antes del 18 de octubre, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Lo que sigue es historia conocida: con las intensas protestas y la violencia que se desató en el centro de Santiago, en la llamada “zona 0”, las funciones tuvieron que suspenderse. Y eso marcó profundamente a Mara Sedini.

“Fue testigo de cómo se radicalizó el país”, comenta José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, quien la conoce hace años. “Fue ahí cuando decidió salir a dar su opinión”, agrega.

Según sus cercanos, tomar esa decisión no fue fácil pues, en un mundo de artistas, era una voz bastante disonante. Pero eso, en vez de intimidarla, la entusiasmó. Y así, poco a poco, comenzó a entrar en política.

Mamá de acogida

Cuando aún no amainaban las protestas, llegó la pandemia de Covid-19, lo que terminó por truncar sus planes teatrales en el GAM.

Fue en ese período cuando Mara Sedini tomó una de las definiciones más importantes de su vida: ser familia de acogida, es decir, recibir en su casa temporalmente a niños que no pueden vivir con sus padres de origen por motivos de vulneración de sus derechos, abandono y otras dificultades.

La decisión la tomó junto a su marido, quien tuvo hijos antes de casarse con ella. Postularon y, tras ser aprobados, en 2022 recibieron a su primer bebé.

Desde entonces, ha cuidado a cuatro niños. Esto significa hacerse cargo de todos sus quehaceres: desde darles la leche hasta llevarlos al doctor. Ser su verdadera mamá por un determinado período.

“Cada uno de los niños que ha pasado por nuestros brazos deja una huella profunda, única e imborrable. Amar, cuidar y acompañar, aunque sea por un tiempo, transforma para siempre”, posteó Sedini en su cuenta de Instagram el 31 de julio pasado, cuando le entregaron a su cuarta bebé.

“Gracias, preciosa, por permitirme ser tu mamá en este tramo del camino, por el tiempo que la vida disponga”, agregó.

El 31 de octubre, Sedini volvió a referirse a este tema en sus redes sociales, señalando que “ser familia de acogida ha sido una de las experiencias más lindas y profundas de mi vida. El mejor regalo del mundo”.

De acuerdo con sus cercanos, ella siempre ha tenido un especial interés en los temas de infancia y, particularmente, en la vulneración de los niños. De hecho, es colaboradora de la Fundación Abrázame que ofrece acompañamiento afectivo y emocional para niños y adolescentes vulnerables.

Sus primeros pasos en la política

El mismo año en que recibió a su primer bebé -2022-, Mara Sedini se abrió camino definitivamente en el mundo de la política.

Lanzó, junto a otras dos mujeres, su primer programa político en El Líbero -llamado Box Populi-, donde hacían análisis y entrevistas sobre el proceso constituyente. También comenzó a asistir al programa Sin filtros, de VTR, y se convirtió en panelista de ¡Llegó la hora!, de radio Agricultura.

Al mismo tiempo, se preparó académicamente: estudió Periodismo en la Universidad Gabriela Mistral y, a la vez, sacó la licenciatura en Arte. Luego, cursó un magíster en comunicación política y asuntos públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Mientras estudiaba ese magíster, ingresó a la Fundación para el Progreso (FPP), un centro de estudios que se dedica a la promoción y a la defensa del liberalismo, donde se desempeñó como directora de Asuntos Públicos.

Fernando Claro, director ejecutivo de esa fundación, recuerda que llegó ahí “con el hambre de seguir formándose en las ideas liberales y se integró al equipo con entusiasmo”.

“Empezó a jugar un rol cada vez más relevante. Tenía vocación de impacto y se enfocó en el feminismo liberal, siendo crítica del feminismo radical que lideraba en Chile en ese momento”, señala.

Desde ese lugar forjó una relación de amistad con el académico y escritor Axel Kaiser, hermano del excandidato Johannes Kaiser. También conoció de cerca al presidente de Argentina, Javier Milei, con quien estuvo en julio del 2023, cuando el libertario visitó el país.

Milei asistió a un foro en el Teatro Municipal de Las Condes que fue presentado, precisamente, por Mara Sedini.

A medida que se acercaba la elección parlamentaria y presidencial, Sedini recibió algunas ofertas -como candidaturas al Congreso- de distintos comandos de derecha. Pero, según comentan sus cercanos, ella nunca dudó en apoyar a Kast y, además, ser candidata no era parte de sus objetivos.

“Aquí estoy para lo que necesiten”

Mara Sedini hizo su presentación pública como colaboradora de Kast el miércoles 10 de septiembre.

No era un día cualquiera: esa noche, el candidato republicano se enfrentaba por primera vez en un debate televisivo -el de Chilevisión- con los otros siete postulantes a La Moneda.

Pasadas las 8 de la tarde, Kast apareció en la puerta del canal acompañado de Mara Sedini. Ella entró con él, sonriente, mientras las cámaras se lanzaban sobre su candidato.

Su figura llamó la atención de algunos medios de comunicación que se preguntaban quién era. Más tarde sabrían que era la nueva apuesta del comando.

Su ingreso al mundo de los republicanos se había concretado semanas antes cuando ella decidió contactar directamente al principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela, para ofrecerle ayuda.

“Aquí estoy para lo que necesiten”, le dijo.

De acuerdo con José Francisco Lagos, Sedini “se entusiasmó con Kast al mismo tiempo en que se espantó de la campaña de Evelyn Matthei cuando puso en duda su apoyo a Kast en segunda vuelta y todo el escándalo de los bots”.

Desde el comando afirman que la decisión de sumarla se tomó rápidamente, pues muchos al interior del partido -como el propio Valenzuela o el presidente de la colectividad, Arturo Squella- la conocían y sabían que era un fichaje seguro.

Cuando ingresó a la campaña, decidió poner en pausa su colaboración con la Fundación para el Progreso con el fin de dedicarle el tiempo necesario a la candidatura de Kast.

Hoy Mara Sedini forma parte del equipo comunicacional y estratégico de Kast. Según afirmaron desde el comando, en ese rol ejerce vocerías en diversos medios de comunicación sobre temas de contingencia política.

Además, colabora activamente con el equipo programático en el área de protección a la infancia, gracias a su experiencia como familia de acogida.

También ha tenido un rol importante en la campaña electoral, como las animaciones del cierre de campaña en el Movistar Arena y en la celebración del triunfo en primera vuelta; ha participado en el jingle oficial y en contenidos audiovisuales para redes sociales y la franja televisiva.

“Para ellos, tener a una persona con el desplante y la experiencia escénica de Mara es pura ganancia”, dice Lagos.

Sobre su futuro político, Mara Sedini le ha dicho a sus cercanos que, en este momento, sólo está enfocada en el 14 de diciembre, día de la segunda vuelta presidencial. Después, podría volver a la FPP.

Pero si su candidato gana -una posibilidad que, según las encuestas, es altamente posible-, puede que sus planes cambien. Y que su voz cumpla un rol destacado en la trasnmisión de los mensajes del Gobierno.

Está por verse.