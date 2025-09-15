Belga Carmeuse toma el control de Cementos Bío Bío luego de exitosa OPA que cerró con un 97% de adhesión
La compañía europea aseguró el control de la cementera en una operación valorizada en US$ 490 millones.
Tras varias semanas de negociaciones, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada por la belga Carmeuse Holding por la totalidad de Cementos Bío Bío (CBB) concluyó el pasado jueves 11 de septiembre.
Durante el período de vigencia de la oferta, BTG Pactual, en su rol de administrador, recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 256.685.197 acciones de CBB, equivalentes al 97,15% de los títulos emitidos, suscritos y pagados de la cementera ligada a la familia Briones.
Con este resultado, la compañía europea aseguró el control de CBB en una operación valorizada en US$ 490 millones. La liquidación de las operaciones adjudicadas quedó fijada para el 23 de septiembre de 2025.
El desenlace se produjo luego de que, en los días previos, los principales accionistas -que en conjunto controlaban un 64,57% de la propiedad- se plegaran a la propuesta de la firma europea. Entre ellos destacan el clan Briones, los Rozas Rodríguez, y las familias Stein y Sturms.
A este grupo se sumó también la cementera peruana Yura, perteneciente al grupo Gloria, que vendió su 19,71% de participación por un monto superior a US$ 100 millones.
