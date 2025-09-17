Avanza el Subsidio Unificado al Empleo: comisión de Hacienda de la Cámara aprueba proyecto y pasa a Sala

Según destacó el ministro del Trabajo, es un proyecto que busca beneficiar potencialmente a más de 650.000 trabajadores y trabajadoras y a cerca de 200.000 empresas.

Este miércoles, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el proyecto que unifica los subsidios laborales, iniciativa legislativa que busca modernizar y simplificar el actual sistema, unificando el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, con el objetivo de avanzar en un uso más eficiente de los recursos públicos y facilitar la creación de empleo formal.

“Estamos muy contentos, porque la comisión de Hacienda aprobó de manera unánime el proyecto", destacó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y agregó que esta medida "posee el objetivo fundamental de tener instrumentos flexibles, con foco en Pymes y formalización, y que apunta especialmente a grupos que tienen más dificultades para encontrar empleo, como jóvenes, mujeres, mayores de 55 años y con discapacidad, puedan emplearse de mejor manera en el país”.

Ahora la propuesta deberá ser analizada por la Sala de la Cámara.

Boccardo, junto con agradecer el apoyo transversal a la iniciativa legal en las comisiones de Trabajo y Hacienda, destacó que este “es un proyecto de ley que busca beneficiar potencialmente a más de 650.000 trabajadores y trabajadoras de los grupos prioritarios, y por otro lado también a cerca de 200.000 empresas. Por, tanto es un proyecto que va a contribuir a reducir las tasas de desocupación y abordar la informalidad laboral”.

Apoyo parlamentario

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera, indicó que “estamos muy satisfechos por la aprobación (…), puesto que creemos que es un proyecto que va en la línea correcta, porque no solamente se preocupa de generar empleo, sino que empleo formal que es un tema muy importante”.

El diputado del FA, Diego Ibáñez, enfatizó que “hemos recuperado 500 mil empleos y con el Subsidio Unificado al Empleo se quiere promover, particularmente, la contratación de jóvenes, mujeres, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad, que son los grupos que tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral. Es una muy buena noticia y quiero felicitar a todas las bancadas”.

El diputado de RN, Frank Sauerbaum, valoró el acuerdo con el Gobierno en esta materia y agregó que "creemos que es importante tomar todas las medidas posibles para aumentar la contratación y para poder formalizar a quienes hoy día están fuera del mercado laboral, considerando sobre todo a los más jóvenes y a las mujeres".

"Con este rediseño, se proyecta aumentar significativamente los montos de apoyo, con un subsidio combinado de hasta $185.000 mensuales entre empleador y trabajador", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.

Otra de las innovaciones del Subsidio Unificado de Empleo es que contará con flexibilidad normativa, permitiendo ajustes futuros de los parámetros sin necesidad de reformar la ley cada vez que el mercado laboral cambie.