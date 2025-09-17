La distendida comida de Mario Marcel y Carolina Tohá junto a un grupo de amigos en el restaurante Squella

Esta semana el clásico restaurante de mariscos ubicado en Avenida Cumming, publicó en su Instagram algunas imágenes de sus recientes comensales, partiendo por una foto donde aparece el exministro Mario Marcel junto a Carolina Tohá, y un grupo de amigos entre los que está el académico y poeta Rodrigo Rojas; el enólogo de Viña Laberinto; Julio Donoso, reconocido fotógrafo y también productor de vinos Montsecano; y la chef Claudia Molina.



También participó de la cena, que tuvo lugar hace un par de semanas y donde se aprecia una centolla sobre la mesa, entre otras delicias del mar, la gestora cultural y amiga de Tohá; Morgana Rodríguez y Sebastián Alvear, investigador a cargo de la feria de vinos naturales, Chanchos Deslenguados, que tuvo lugar a fines de agosto en MUT. El grupo aparece sonriente y luciendo las emblemáticas pecheras con el nombre del restaurante. Parte de la nueva vida del exministro, quien dejó Hacienda el 22 de agosto.