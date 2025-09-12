Pese a que aumentó sus pérdidas, Clínica Las Condes anuncia que entró en "una fase de recuperación inicial"

El mal resultado se explica "por una disminución de un 17% en los ingresos, un aumento de 27% en gastos de administración y un 22% en los costos", detalló la compañía de salud en su análisis razonado.

La firma hizo ver que tuvo una mejora entre abril y junio de este año, donde "a pesar de este déficit acumulado, la pérdida del segundo trimestre fue un 62% inferior al primer trimestre del 2025".