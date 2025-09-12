Pese a que aumentó sus pérdidas, Clínica Las Condes anuncia que entró en "una fase de recuperación inicial"
"La eficiencia financiera en el corto plazo y la consolidación de la actividad asistencial serán factores clave para retomar su crecimiento", reseña la empresa.
Si fuera un paciente, la Clínica Las Condes (CLC) estaría en la UTI: profundizó su crisis tras pasar de un saldo en rojo por $1.046 millones a junio del año pasado a registrar nada menos que $ 32.644 millones de pérdidas durante la primera mitad de 2025.
El mal resultado se explica "por una disminución de un 17% en los ingresos, un aumento de 27% en gastos de administración y un 22% en los costos", detalló la compañía de salud en su análisis razonado.
La firma hizo ver que tuvo una mejora entre abril y junio de este año, donde "a pesar de este déficit acumulado, la pérdida del segundo trimestre fue un 62% inferior al primer trimestre del 2025".
La empresa sinceró su situación semestral. "Durante el último periodo", dijo, "la clínica ha atravesado un proceso complejo marcado por importantes desafíos financieros que exigieron medidas profundas de ajuste y eficiencia". Así, "tras una etapa especialmente difícil, la institución ha comenzado a mostrar signos claros de recuperación en su actividad asistencial, reflejados en mayor medida en la actividad hospitalaria, aumentando tanto la ocupación de camas como de pabellones".
Los ingresos acumulados a junio 2025 sumaron $ 77.955 millones, inferiores al año anterior mismo periodo en $ 16.103 millones en el segmento hospitalario y ambulatorio.
Mientras que en los costos y gastos gran parte del incremento se explica por indemnizaciones asociadas a plan de reestructuración, IVA no recuperable, provisión de juicios, contribuciones y mantenciones de equipamiento médico, entre otros factores.
En lo referente a la actividad, a pesar del crecimiento sostenido mensual en las consultas médicas, a nivel acumulado fueron un 9% inferiores al año anterior, dijo la CLC. Lo mismo ocurrió con las atenciones de urgencias, que tienen caída del 12% en relación a junio del año anterior.
Pese a estos malos resultados, la empresa cree que lo peor ya pasó. "La clínica se encuentra en una etapa de transición, avanzando desde la contención de la crisis hacia una fase de recuperación inicial, en la que la eficiencia financiera en el corto plazo y la consolidación de la actividad asistencial serán factores clave para retomar su crecimiento", dijo en su análisis razonado.
