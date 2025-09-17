Medio Ambiente persiste en su No a Dominga y dice que fallo de la Suprema "no implica una resolución de fondo al proyecto"

Una lectura completamente distinta del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que declaró inadmisible los recursos contra el proyecto minero-portuario Dominga, hizo el Ministerio del Medio Ambiente, liderado por Maisa Rojas.

Así, la cartera afirmó que "el pronunciamiento de la Corte Suprema no implica una resolución de fondo al proyecto y en su contenido establece que las sentencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no son definitivas".

Hizo ver que "la Corte Suprema también reafirma que la competencia para resolver sobre el proyecto minero portuario Dominga es del Comité de Ministros, órgano que ya tomó una decisión al respecto en enero de 2025". En esa oportunidad, la instancia ministerial resolvió acoger dichas reclamaciones contra el proyecto y calificar desfavorablemente a Dominga.

El Ministerio de Medio Ambiente también puntualizó que "actualmente quedan recursos judiciales pendientes de resolución, tanto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta como en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago".

Por último, la cartera liderada por Maisa Rojas enfatizó su interés en preservar la zona aledaña al proyecto y afirmó que "el Archipiélago de Humboldt es un ecosistema único en el mundo, patrimonio de todos los chilenos y las chilenas, y el Ministerio del Medio Ambiente continúa trabajando decididamente por su protección".

Escenarios que vienen

Respecto a lo que viene, en Medio Ambiente indican que la corte de apelaciones de Antofagasta debe dictar su sentencia sobre las apelaciones que presentó el SEA y las comunidades en contra de las resoluciones del Tribunal Ambiental de Antofagasta y lo que ocurra en esta instancia "será clave para el futuro de esta discusión toda vez que si acoge las apelaciones quedará firme el último rechazo al proyecto y tendrá que seguir su vía judicial en el Tribunal Ambiental de Santiago", dicen en la cartera.

"De todas formas, ya sea que rechace o acoja las apelaciones, tanto las comunidades como la empresa podrán recurrir nuevamente a la Corte Suprema", dicen en ese ministerio.