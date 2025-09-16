Click acá para ir directamente al contenido
"Inadmisible en forma y fondo": Corte Suprema rechaza recurso de casación contra Dominga y despeja el camino al proyecto minero

La minera ligada a la familia Délano Méndez, que invertirá US$ 3 mil millones en la iniciativa, sostuvo que con el fallo se acaba todo "cuestionamiento jurídico y técnico, abriendo paso a la construcción de Dominga".

Por: Diario Financiero online

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 19:40 hrs.

<p>"Inadmisible en forma y fondo": Corte Suprema rechaza recurso de casación contra Dominga y despeja el camino al proyecto minero</p>

