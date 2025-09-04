Exgerente general de AGF Security aterriza en puesto regional de holding Administradora Americana de Inversiones

Juan Pablo Lira se encargará de las líneas de negocios de inversiones voluntarias de la firma en Chile, Perú y Colombia.

La recientemente fusión legal entre Bicecorp y Grupo Security -que llevará la marca BICE- abrió la ventana a una serie de salidas de ejecutivos de las entidades.

La más actual, por parte del holding absorbido, Security, se anunció a finales de la semana pasada. A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la AGF Security informó que, su entonces gerente general, Juan Pablo Lira, presentó su renuncia al cargo, salida que se concretó el 31 de agosto.

El ejecutivo integró Security por 33 años, de los cuáles 30 de ellos los hizo al interior de la gestora. Además, participó activamente en la Asociación de Fondos Mutuos.

Lira inició su carrera en la administradora como gerente comercial, y previamente ejerció diversos cargos en la división comercial de Banco Security.

Onboarding

Tras su salida de Security, Lira no dejó el mercado. Según pudo corroborar DF, el ejecutivo ingresó el 1 de septiembre a las filas del holding Administradora Americana de Inversiones (AAISA), matriz de distintos negocios financieros en Perú, Colombia y Chile, como AFP Habitat y la gestora de fondos Prudential.

El ejecutivo arribó a la firma de alcance latinoamericano con la tarea de potenciar y continuar el desarrollo de la línea de negocios de ahorro de inversión a nivel regional.

En detalle, dentro de sus principales tareas se encontrarían el desarrollo de productos y la estrategia comercial para las distintas subsidiarias que integran este brazo operativo: Prudential AGF en Chile y Prudential SAFI en Perú, además de servicios de inversión integrados en el mandato de negocios de la AFP Colfondos en Colombia.

Lo anterior, principalmente para crecer en la administración de fondos en el mercado chileno y peruano, donde las respectivas gestoras iniciaron recientemente sus operaciones y donde AAISA identificaría alto potencial de crecimiento.

A nivel de equipos, el holding presenta una estructura liviana, con tres gerencias y el expresidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez, a la cabeza del directorio del grupo. Como CEO, en tanto, actúa el exgerente de inversiones La Construcción, David Gallagher.

En su primera semana, Lira está trabajando directamente con Rodríguez, en el marco de su onboarding al grupo y las definiciones iniciales de su nuevo rol.

Los negocios de AAISA

AAISA es un actor reciente en el mapa financiero regional, pero con un origen ligado a una de las mayores gestoras previsionales de Chile. La firma nació en 2021, tras la división de AFP Habitat, con la misión de consolidar la presencia internacional del grupo y además, abrir nuevas líneas de inversión en Latam.

Desde su creación, asumió el control de las operaciones previsionales que Habitat mantenía fuera de Chile, entre ellas AFP Habitat Perú, que, a la fecha, cuenta con más de un millón de afiliados, y US$ 4.075 activos bajo gestión. Además de Colfondos en Colombia, la cual cuenta con 1.699.802 afiliados de pensión obligatoria, y administra US$ 14.551 millones, según reportó la entidad en su memoria anual de 2024.

También, administra la compañía de seguros colombiana, Andina Vida.

Dicha expansión significó el punto de partida para que AAISA se transforme en la matriz que articula la estrategia de expansión del holding en la región.

Un año más tarde, la firma decidió ampliar su radio de acción hacia el mercado financiero, con el ingreso a la industria de fondos mutuos y de inversión. Actualmente, administra Prudential AGF en Chile, con más de US$ 48 millones bajo administración. Y US$ 28 millones en Prudential SAF en Perú.

El reemplazo

Ante la salida de Lira, en su reemplazo como gerente general se designó al director de inversiones de AGF Security, Jorge Meyer, quien comenzó a ejercer su nuevo rol a partir del 31 de agosto.

Meyer arribó a la AGF como gerente de inversiones en 2011, y 10 años después alcanzó su actual cargo de director de dicha área. Antes de aterrizar en Security, ocupó el cargo de gerente de inversiones en la gestora de fondos Bice Inversiones.