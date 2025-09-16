Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Crece la apuesta de gestoras de fondos en Brasil con foco en deuda soberana y acciones

Las AGF de BTG Pactual, Vinci Compass y Moneda Patria están apostando por este mercado.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 09:21 hrs.

Cristóbal Muñoz
<p>Crece la apuesta de gestoras de fondos en Brasil con foco en deuda soberana y acciones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Macías: “Las AFP tienen un conflicto de interés, no es que estén preocupadas solo de la rentabilidad, les interesa mantener sus targets”
2
Mercados

Fondos de inversión de Sartor AGF acumulan caídas en patrimonio neto por $ 210 mil millones
3
Mercados

Revolut advierte a bancos y fintechs locales: “La competencia será brutal”
4
Empresas

Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
5
Economía y Política

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”
6
Economía y Política

Segunda ola de inversiones chilenas en el exterior tiene como foco España y Portugal y expertos ven nuevos desafíos
7
Empresas

Empresa que se autodenominó pionera en vender cervezas artesanales en Chile se va a quiebra
8
DF LAB

Chilenos lanzan fondo para capitalizar la caída histórica de las valorizaciones en biotecnología en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete