Luksart, la iniciativa que apoya artistas chilenos de Dax Luksic que debutó en la semana del arte de Ciudad de México

“Esta es la primera de muchas exposiciones con las que queremos seguir apoyando y difundiendo el arte chileno", apunta el menor de los Luksic Lederer.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

