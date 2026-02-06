Luksart, la iniciativa que apoya artistas chilenos de Dax Luksic que debutó en la semana del arte de Ciudad de México

“Esta es la primera de muchas exposiciones con las que queremos seguir apoyando y difundiendo el arte chileno", apunta el menor de los Luksic Lederer.

Este lunes, en una casona de Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, se inauguró la exposición del artista chileno Vicente Matte “Atrapar Vientos”, una serie de pinturas “centradas en el uso de imágenes cargadas de narrativas que abordan temas cotidianos y existenciales de la experiencia humana”.

Detrás de esta exposición está Luksart, la recién nacida iniciativa filantrópica de Dax Luksic y su familia, los Luksic Lederer. “Esta es la primera de muchas exposiciones con las que queremos seguir apoyando y difundiendo el arte chileno. Este año estaremos también realizando una muestra en Milán, y seguiremos buscando los mejores espacios, en donde el talento chileno pueda lucirse y conectar con el mundo”, dijo a DF MAS el menor de los hijos de Andrónico Luksic.

Según la revista especializada AD, Luksart está “dedicada a apoyar artistas emergentes en América Latina” y agregó que “partiendo del enfoque cercano, reflexivo y experimental que caracteriza a ÑU, la galería se unió con Luksart, para poner el foco en el arte contemporáneo chileno. La exposición de Matte tendrá lugar durante la semana más esperada del año para la comunidad creativa de nuestro país”.

Justamente, la exposición se enmarcó en el inicio de la Semana del Arte en Ciudad de México, donde decenas de galerías y ferias de arte se reúnen para mostrar obras contemporáneas principalmente de artes plásticas.

En sus redes sociales, a Dax Luksic se le ha visto desde hace varios días recorriendo los lugares de moda de la capital mexicana como la Casa Luis Barragán y varios restaurantes, así como compartiendo con su hermana melliza Fernanda Luksic quien reside en Ciudad de México.