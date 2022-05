Marcel y consulta ciudadana sobre política exterior: “Nosotros no tuvimos conocimiento previo de esta propuesta”

La propuesta de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) de legitimar la política comercial chilena a través de una consulta ciudadana -no vinculante- no ha pasado inadvertida en los últimos días. De hecho, abundan las dudas sobre el proceso que pondrá en marcha la entidad liderada por José Miguel Ahumada, incluso dentro del gobierno.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció este miércoles que “en este caso en particular, nosotros no tuvimos conocimiento previo de esta propuesta”. Por lo tanto, aseguró que “vamos a tener mucho interés en informarnos al respecto, cuál es el sentido, cuál es el diseño que se ha establecido o que se ha proponiendo, y por supuesto es parte del trabajo interno del gobierno”.

Desde el Congreso, el jefe de las finanzas públicas planteó que “hubiera sido preferible que se hiciera antes, pero si ya está ahí esa propuesta, por supuesto que la miraremos con interés”.

Consultado por los riesgos del proceso que impulsará la Subrei, afirmó que “quizás, el concepto de legitimidad, dependiendo de dónde uno lo ponga, puede inducir cierta confusión”. El economista recordó que “todos sabemos que los tratados comerciales de Chile han sido aprobados por este Congreso, todos los tratados que están vigentes”, y agregó que “en el futuro con seguridad seguirá ocurriendo lo mismo, de manera que aquí hay esa base institucional en la institucionalidad democrática, que es bien sólida y bien evidente”.

Espaldarazo de Urrejola

También desde el Congreso, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, reconoció que “ha habido confusión sobre lo que está haciendo el subsecretario de Relaciones Económicas”, y explicó que lo que anunció Ahumada es “una participación ciudadana acotada durante tres meses a través de la web”, dirigida a los actores de la política comercial, como los grandes empresarios, las pequeñas y medianas empresas (PYME) y la sociedad civil organizada.

“Es simplemente escucharlos, me parece que uno siempre debe escuchar a la gente, también en materia de política exterior me parece muy importante”, enfatizó la autoridad.

La canciller también recordó que el proceso está basado en las buenas prácticas de países como Nueva Zelanda y Australia, y en directrices de la OCDE y de la Unión Europea. “Es decir, no es un afán caprichoso, es simplemente escuchar a los stakeholders”, sentenció.

Urrejola también explicó que lo que resulte de la consulta online se va a sistematizar “y va a ser un insumo muy importante para establecer la política comercial en materia exterior a futuro”. Aclaró, eso sí, que será “obviamente un insumo” y reiteró que no es vinculante, ya que “finalmente es el Presidente de la República el que determinará la política comercial en materia exterior”.

La ministra también aclaró que la consulta no es respecto de ningún tratado en particular -como el TPP-11-, sino que “es simplemente establecer estrategias, los grandes lineamientos y las prioridades para hacer una propuesta dentro de muchas otras que tendrá el Presidente, para fijar cuál va a ser la política exterior en materia comercial a futuro”.

De acuerdo a lo publicado por la Subrei en Twitter, los dos hitos de la consulta ciudadana serán identificar las percepciones de la ciudadanía y recibir propuestas, además de diseñar una política comercial “que contribuya a un desarrollo con mayores niveles de productividad, ecológicamente sustentable, inclusivo y equitativo”.

“Legitimar”

El senador Ricardo Lagos Weber recordó que en el pasado se han hecho consultar en materia de política comercial, y puso como ejemplo el TLC con Estados Unidos, en el que -entre fines de los ‘90 y comienzos de los 2000- hubo un cuarto adjunto, del que participaron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la sociedad civil.

El parlamentario del Partido por la Democracia (PPD) planteó que le parece “sano” y “bueno” consultar y tener participación ciudadana respecto de muchos temas, incluida la política comercial. También reiteró que es lo que está pasando en el mundo: ha ocurrido en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en la UE de forma permanente. “Eso es sano y es correcto”, insistió.

Pero, planteó que “lo que genera un ruido en la forma de comunicarlo, es cuando se usa el concepto de legitimar, y es en ese aspecto en que yo tengo una diferencia en lo anunciado por el gobierno, porque lo que se puede inferir a contrario census es que lo que se hacía hasta ahora que llegara mi gobierno -al que yo apoyé- es que era ilegítimo lo anterior”.

La autoridad señaló que no cree que ese haya sido el espíritu de la Subrei, y por eso estima que muy probablemente el tema se va a clarificar, “y espero que así sea”, dijo.

“Participación, consulta, es lo que está ocurriendo, ocurre en muchos países, y eso es sano. Pero no me parece que para hacer eso se diga ‘entonces vamos a legitimar’, porque puede interpretarse que lo que se hizo anteriormente no era legítimo”, resumió