Matías Walker: “No hay que tener temor a que el acuerdo completo por pensiones no se logre en la Cámara de Diputados”

El senador de Demócratas, Matías Walker, votó a favor de la reforma de pensiones del segundo Gobierno de Bachelet y después -tras un acuerdo en la Cámara de Diputados- también apoyó la iniciativa de la administración Piñera II.

Actualmente, si bien las posiciones entre el Gobierno de Gabriel Boric y la oposición para llegar a un acuerdo por la reforma de pensiones siguen alejadas, Walker espera que en el Senado sí se pueda lograr un consenso.

“Tenemos que evitar un Transantiago previsional”, advirtió Walker respecto a la reorganización de la industria.

- ¿Cree que la negociación decisiva en la reforma de pensiones se dará en el Senado?

- Tenemos que mejorar las pensiones ahora, esto no se puede seguir dilatando. Es fundamental que la Cámara de Diputados –en donde hay un ambiente muy polarizado y fuerzas políticas más atomizadas- pueda llegar a un acuerdo al menos de despachar la idea de legislar, y darnos el espacio en el Senado para poder llegar a un acuerdo este año.

Esto no es ninguna “cocina”. Tenemos que llegar a un acuerdo, hay que dejar las concepciones ideológicas de lado. Valoro que el Gobierno haya abandonado la idea de las cuentas nocionales, es muy importante que todos podamos ceder y entregar propuestas concretas.

- Su partido hizo una propuesta.

- Demócratas ha hecho una propuesta concreta, que ha sido bien recibida en forma transversal.

- Pero hay dudas respecto al seguro de longevidad…

- Puede haber diferencias respecto a la edad de corte del seguro de longevidad, pero en lo sustantivo llegó la hora de aterrizar las propuestas y llegar a acuerdo. Todos tenemos que ceder, abrir las condiciones para un acuerdo. Si no se logra en la Cámara, tiene que ser en el Senado.

- Ustedes sostienen que la mayor parte del 6% debe ir a cuentas individuales, ¿están dispuestos a ceder?

- Si nos demuestran que las pensiones mejoran más, obviamente estamos dispuestos a ceder y a evaluar qué significa la edad de corte para efectos del seguro de longevidad.

- ¿Qué les preocupa en términos de reorganización de la industria?

- Hay que analizarlo, pero tenemos que evitar un Transantiago previsional. Entiendo que en la mesa técnica no se ha acreditado hasta el momento la pertinencia de separar la industria.

Diciembre, el mes clave

- ¿Están los votos de Demócratas en la Cámara?

- Hay que preguntarles a los diputados, pero creo que al menos la idea de legislar se va a aprobar.

No hay que tener temor a que el acuerdo completo por pensiones no se logre en la Cámara de Diputados. Si no se consigue, hay buenas posibilidades que se dé en el Senado.

Espero podamos fijar como límite diciembre de este año para despachar el acuerdo desde el Senado.

- ¿Dan los tiempos para llegar a ese acuerdo en diciembre?

- Con voluntad se puede lograr porque el próximo año ya es electoral y ahí se agudizan las posiciones.

- ¿Cree que en este Gobierno habrá reforma?

- Esto es responsabilidad de todos. El que crea que rechazando la reforma de pensiones le va a hacer un daño al Gobierno está muy equivocado, le hace un daño a los adultos mayores y a los chilenos que esperan una pensión digna el día de mañana.