Banco Central: 2025 cerró con alza en demanda de créditos hipotecarios y se reactivan colocaciones a inmobiliarias
El 40% de los bancos consultados reportó un robustecimiento de la demanda en créditos para la vivienda, publicó la encuesta de créditos bancarios al cuarto trimestre de 2025 realizada por el ente rector.
Al cierre de 2025, la demanda por créditos hipotecarios se percibió más fortalecida respecto al trimestre anterior, según afirmó la encuesta de créditos bancarios al cuarto trimestre de 2025 realizada por el Banco Central.
Esto se debe a que 40% de los bancos consultados reportó un robustecimiento de la demanda y 10% indicó un descenso.
Un panorama similar reportó la demanda de préstamos por parte de empresas inmobiliarias, que se percibió más fortalecida con respecto a la medición previa. Esto, ya que los bancos que aseguraron una menor demanda bajaron de 9% a 0% y se elevó la fracción de instituciones que afirmó un mayor dinamismo de 0% a 40%.
En el caso de los créditos de consumo, las entidades que afirman un debilitamiento en la demanda de la cartera bajó de 17% a 9% y se mantiene estable la porción que indicó un fortalecimiento en 9%.
Asimismo, la encuesta no mostró cambios importantes en la cartera de consumo. Para grandes empresas, el debilitamiento de la demanda bajó de 36% a 15% y se ve un fortalecimiento en la demanda de 7% a 15%.
Oferta
Al cuarto trimestre de 2025, los estándares de otorgamiento de crédito de consumo y vivienda no registraron cambios importantes respecto a la encuesta pasada, aseguró el Banco Central.
Por ejemplo, en consumo, el 82% de los bancos no informó modificaciones en las condiciones de otorgamiento de créditos y las entidades que reportaron condiciones más estrictas disminuyeron de 25% a 18%.
En el caso de los préstamos para la vivienda, se informó que los estándares más restrictivos son similares a los bancos que afirman condiciones más flexibles, ambos posicionándose en 10%.
La oferta en la cartera de consumo presentó cambios acotados respecto al trimestre anterior. Así, los bancos que reportaron condiciones flexibles aumentaron de 0% a 10% para PYME y de 0% a 15% para grandes empresas.
