A 20 años de su lanzamiento: CuentaRut de BancoEstado alcanza 15,5 millones de clientes
Hacia el futuro, la cuenta vista de la entidad pública buscará ampliar sus capacidades digitales, según indicó la gerenta de la Banca Personas, María Dolores Peralta.
Usada por el equivalente al 90% de la población mayor de 12 años en Chile, la CuentaRut de BancoEstado cumple 20 años desde su lanzamiento.
Tras su creación en 2006, la cuenta vista y tarjeta de débito tiene actualmente 15,5 millones de clientes.
“Es el medio de pago más extendido del país y la principal puerta de entrada al sistema financiero formal”, explicó la gerenta de la Banca Personas de la entidad pública, María Dolores Peralta.
La CuentaRut fue un producto que se diseñó en la presidencia de Javier Etcheverry y la gerencia general de José Manuel Mena.
Meses después, con José Luis Mardones Santander como timonel y Mena todavía en el cargo, empezó la comercialización de esta cuenta vista.
Se creó “porque los clientes del banco no contrataban una cuenta corriente por los niveles de exigencia y usaban erróneamente la cuenta de ahorro para transacciones cortas. Había que buscarle una alternativa al cliente”, recordó Mena a DF.
Las cifras
Para solicitar una CuentaRut, el usuario no necesita una renta mínima, ya que solo debe ser chileno o extranjero con cédula de identidad nacional vigente y tener más de 12 años de edad.
De acuerdo con cifras de BancoEstado, entre 2022 y 2025, la cuenta aumentó en 1,4 millones de nuevos usuarios.
Y según Peralta, en los últimos 12 meses, la entidad pública procesa el 52% del número total de compras con débito del sistema financiero chileno, lo que reflejó “la magnitud transaccional que tiene el banco en general y CuentaRut, y su rol central en los pagos domésticos”.
De cara a 2026, la ejecutiva proyectó un crecimiento sostenido en la cantidad de transacciones, impulsado por la expansión de pagos digitales, la masificación de soluciones QR, la integración con el transporte público y el crecimiento de RutPay.
Al ser un instrumento de uso cotidiano, la cuenta vista está asociada a pagos de consumo diario como alimentación, servicios básicos y comercio minorista.
“Es una cuenta utilizada para gastos de bajo y mediano monto, vinculados a la economía diaria de los hogares”, comentó Peralta, donde el uso está relacionado con compras y pagos frecuentes.
Lo que viene
A 20 años de su creación, la CuentaRut “evoluciona desde ser un instrumento de inclusión financiera hacia convertirse en una plataforma digital”, dijo la gerenta.
Agregó que el eje de su desarrollo es consolidarse como una infraestructura digital pública, capaz de facilitar pagos, validaciones y servicios de manera masiva, eficiente y segura.
“El desafío hacia adelante es seguir ampliando capacidades digitales, fortalecer la interoperabilidad y contribuir a una gestión más moderna y eficiente del país”, recalcó.
