Hipotecarios: carga financiera aumenta en $ 1,8 millones al año por alza de la inflación y tasas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este martes los resultados de la industria bancaria al término de octubre, donde el sistema acumula ganancias de US$ 5.062 millones, aumentando un 37,85% en 12 meses. Mientras que durante el primer mes del último trimestre, las utilidades mensuales superaron los US$ 461 millones. Esta cifra es similar a los números alcanzados el año pasado cuando llegaron las ganancias a US$ 442 millones.

En lo que respecta a la actividad crediticia, los efectos de la desaceleración económica, el deterioro del mercado laboral y las presiones inflacionarias continúan afectando las colocaciones en los segmentos hipotecarios, de consumo y PYME.

La Asociación de Bancos (ABIF) detalló que, en términos de la generación de nuevas operaciones, el flujo de nuevos créditos aumentó 6% en el trimestre agosto-octubre respecto de igual período del año anterior.

El gremio especificó que por carteras, los nuevos préstamos comerciales aumentaron 16% en 12 meses, los créditos de consumo en cuotas bajaron 11% y los hipotecarios continuaron contrayéndose.

Respecto a la cartera comercial, la ABIF expuso que el flujo de las colocaciones a grandes empresas exhibe una expansión de 16% en 12 meses en el trimestre junio-agosto, mientras que los nuevos créditos a Mipyme experimentan una contracción de 37%.

Situación de los hogares

La contracción de los nuevos créditos hipotecarios se prolongó un mes más, sostuvo la ABIF y exhibió que en el trimestre agosto-octubre la caída fue de 46% respecto al año anterior y el flujo promedio fue de US$ 581 millones mensuales.

La ABIF explicó que “detrás de este bajo dinamismo existen diversos factores, como el impacto del alza de la UF en el valor de las viviendas, el deterioro de los salarios y la estrechez de las condiciones de financiamiento”.

Recordó que la tasa de interés se ubica por sobre 5% en el margen, cifra bastante superior a los niveles previos a los retiros de fondos de pensiones que era en torno a 2,51%.

El gremio puso como ejemplo que, el efecto combinado del alza de inflación y tasas, implica un aumento de la carga financiera de $ 1,8 millones adicionales por año para un crédito de UF 2.500.

En cuanto a los créditos de consumo, los nuevos préstamos en cuotas promediaron US$ 770 millones mensuales en el período agosto-octubre, anotando una contracción de 11% respecto al año pasado. Mientras que el flujo de colocaciones de consumo en tarjetas y líneas de crédito experimentó un alza de 21% en igual período, aunque partiendo de niveles bajos y sin recuperar aún lo registrado antes de la pandemia.

“Se observa una persistente desaceleración de los últimos, que se inició en julio pasado”, dijo la ABIF.

Mencionaron que “el menor dinamismo del gasto de los hogares que está experimentando la economía como consecuencia de la pérdida de impulso de la masa salarial, es coherente con la desaceleración de las colocaciones de consumo”.

Niveles de morosidad

La morosidad mayor a 90 días llegó a 1,61% de las colocaciones en octubre, aún por debajo del promedio de 1,90% de la última década.

En la cartera comercial el indicador de morosidad fue de 1,71%, 5 puntos base mayor que el mes previo.

En tanto que, "a medida que disminuye la liquidez de los hogares y el mercado laboral pierde impulso, se observa un incremento en la morosidad de consumo, que subió 31 puntos base hasta 2,30%. La morosidad se mantuvo sin cambios en la cartera hipotecaria".