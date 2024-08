Defensa de Luis Hermosilla lanza dardos en contra del Gobierno y acusa: “Esto ya parece una funa”

La Fiscalía tomó la decisión luego de conocerse un supuesto intercambio de información sobre causas a cargo del Ministerio Público entre el expersecutor y Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

Entre las causas que mencionó el Ministerio Público figuran los denominados casos Penta, Dominga y Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera estará a cargo de la investigación penal que involucra a Manuel Guerra.

Ciper Chile publicó una conversación de 2016 entre Hermosilla y el exfiscal, en el que hablaban de darle salida al Caso Penta.

El martes, la jueza Mariana Leyton decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Hermosilla, quien luego de pasar una noche en el penal Santiago 1, fue trasladado este miércoles al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde compartirá el recinto con los otros protagonistas del Caso Factop: los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg.

Durante la tarde de este miércoles, y a través de un punto de prensa de más de 40 minutos, el abogado y hermano del imputado, Juan Pablo Hermosilla, criticó en duros términos la posición que, a su juicio, ha tomado el Gobierno tras conocerse la resolución que dejó al penalista en prisión preventiva.

Para Hermosilla, la decisión de enviar a Luis Hermosilla a Santiago 1 se relacionaría con los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien señaló -tras conocerse la resolución de Cuarto Juzgado de Garantía- que “es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.

Hermosilla catalogó esto como “una decisión política” y consideró “inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y que no ha habido determinación de culpas todavía”.

Y lanzó duras críticas contra La Moneda: “La situación que se está dando es de matonaje”, planteó y que “es absolutamente inapropiado lo que él (Boric) hizo, creo que es inconstitucional”.

Apertura del celular

Además, advirtió que de abrirse el celular de su hermano, nombres de fiscales o ministros podrían salir a la luz.

“Abramos todos los llamados telefónicos y los mensajes que recibió Luis de jueces, ministros, miembros del Poder Judicial y fiscales”. Luego precisó: “Estoy hablando de ministros de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, no ministros de Estado”.

Además, denunció que a su juicio, se estaba incurriendo en “cherry picking” con los antecedentes que ya se han dado a conocer, y enfatizó que no aceptará “que se siga manipulando la difusión de la información en una cuestión que puede ser eterna y puede ser hecho con fines políticos”.

Gobierno descarta politización

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó una politización al Poder Judicial, y sostuvo que “parece que es bastante habitual que cuando hay personas que han estado en contacto con la política o han estado en esferas del poder y son investigadas por algún delito, acusan que esto es una persecución política”.

Sobre las advertencias de Hermosilla, Tohá señaló que “si tiene alguna acusación que hacer la defensa del señor Hermosilla, que la haga”.

En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “no puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala audiencias, y lo que me parece relevante, que los argumentos se esgrimen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”.

“Que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable. Si él tiene sus antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público”, sostuvo.

Además, el ministro calificó el recurso de amparo presentado de “inadmisible” y justificó que el primer mandatario “se ha referido a un tema que es de evidente interés público”.

Junto con los cuestionamientos que hizo al Presidente Boric, Hermosilla lanzó también sus dardos en contra ambos ministros.

“Tenemos al Ministerio Público, tenemos el Servicio de Impuestos Internos, tenemos el Consejo de Defensa del Estado, tenemos a parlamentarios que se han querellado y ahora se ha agregado el Presidente de la República que interfiere con la causa, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Entonces esto ya parece una funa”, acusó.

Hermosilla apuntó incluso a que podría haber un “móvil político”, por la relación de su hermano con la derecha, “porque era abogado del Presidente Piñera, eso es lo que motiva todo esto”.

Sobre Cordero, el abogado señaló “no le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo. Si no me va a obligar más a recordar dónde trabajaba antes”. Con ello, hizo alusión a que el ministro trabajó durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet en una oficina de abogados y señaló que desde ese rol, impidió la restitución de una ley que reponía el delito monopólico.