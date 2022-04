Directores y gerentes observan que nueva norma de ESG de la CMF implicará mayores costos a empresas

El Centro Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School de la Universidad los Andes junto al Círculo de Directores encuestó a más de 60 directores y CEO de las 50 empresas más grandes del país sujetas a la nueva norma Nº461 de ESG de la CMF.

La mayoría de los encuestados cree que la norma es una buena idea (75%) y es una medida que ayudará a los inversionistas a tomar decisiones (65%), teniendo en cuenta lo complejo que resulta medir el impacto de las ESG y el reporte de esta información.

No obstante, la mayoría (59%) de los directores respondió que la norma aumentará los costos para las empresas.

El director del Centro Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, Alfredo Enrione, explica que ante la percepción de mayores costos “es evidente que, si tengo que reportar sobre mi desempeño en dimensiones en las que antes no me he fijado, esto significará una inversión relevante en recursos y en personas”.

Asimismo, el estudio concluye que no existe una postura mayoritaria de los ejecutivos respecto de los riesgos legales y reputacionales de la nueva norma. Según Enrione, esto se debe a que “todavía hay poco conocimiento del contenido y potencial impacto de la norma. Actualmente, las leyes anticorrupción de 2018 ya hacen referencia a la dimensión de gobernanza y en el Senado se discute una nueva Ley de Delitos Económicos, que incluye una potencial responsabilidad penal de las empresas y su dirección en materias ambientales y sociales”.