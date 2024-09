El término de la gestión de Gabriel Moura: cinco hitos que marcaron su paso por Banco Itaú

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 1 de octubre, el gerente general de Banco Itaú Chile, Gabriel Moura, dejará su cargo para asumir como CFO de la matriz, Itaú Unibanco.

A todas luces, retornar a Sao Paulo es un ascenso en su carrera, además de que después de cinco años volverá a trabajar codo a codo con Milton Maluhy, quien es el CEO del holding brasileño.

De la mano de Maluhy -quien era CEO de Itaú Chile- Moura aterrizó en nuestro país en abril de 2016 para asumir como Chief Financial Officer (CFO) cuando comenzaba el proceso de fusión con Corpbanca del grupo Saieh.

El banco destacó la atracción de talento de Moura, quien incorporó al CFO de Santander, Emiliano Muratore, como nuevo CFO de Itaú.

En enero de 2020, Moura asumió como CEO en reemplazo de Manuel Olivares, quien estuvo un año en el cargo.

Desde esa fecha, el ejecutivo brasileño vivió momentos desafiantes a nivel local, como el estallido social, la pandemia y la situación económica del país. En paralelo, mantuvo una buena convivencia con el grupo Saieh -en ese entonces, el accionista minoritario más relevante del nuevo banco fusionado-; revirtió las pérdidas de 2020 y activó un plan de digitalización.

1 Fusión de Itaú-Corpbanca

En abril de 2016, se concretó la fusión entre Itaú y Corpbanca. La propiedad del banco quedó en manos del holding brasileño, con el 35,71% de la propiedad, mientras que el grupo chileno quedó con el 31%.

Aunque Moura todavía no ocupaba el cargo de gerente general, en su rol de CFO participó en el proceso de formación del banco fusionado, que no estuvo exento de dificultades a nivel de estrategia comercial, temas operacionales y la unión de dos culturas financieras distintas.

2 La salida del grupo Saieh

A diferencia de la fusión, Moura vivió directamente la salida de la familia Saieh de la propiedad de Itaú Chile, aunque las negociaciones las llevaba adelante el holding en Sao Paulo.

Desde la industria destacaron su muñeca para manejar este hito, manteniendo un perfil más bajo del banco.

Finalmente, el grupo Saieh salió en 2022 de la propiedad del banco cuando se aprobó la reorganización judicial de CorpGroup Banking (CGB) en Estados Unidos, tras acogerse en 2021 al Capítulo 11 del Código de Quiebras ante el Tribunal de Delaware. Esto, luego que en octubre de 2020 entró en default ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras de un bono por US$ 500 millones.

3 Gestión

Al poco tiempo de asumir como CEO, Moura debió enfrentar la pandemia. Al igual que el resto de la banca, las sucursales debieron bajar la cortina momentáneamente y el trabajo remoto fue clave para sostener el balance.

Quienes trabajaron en el banco en ese entonces sostuvieron que la transición al teletrabajo fue fácil debido al plan de digitalización que se estaba impulsando desde antes.

Según destacó Moura en la memoria integrada de ese año, el trabajo remoto se convirtió en una modalidad preferencial y permanente en el banco.

Otro efecto del estallido social y la pandemia fue el retraso del proceso de convergencia de rentabilidad del banco.

El 9 de julio de 2020, Itaú informó una pérdida contable en su balance de US$ 930 millones. Esto, se debió al deterioro de la plusvalía (goodwill) de sus negocios en Chile (US$ 545,7 millones) y de los activos intangibles generados por su unidad en Colombia por US$ 384,4 millones.

A pesar de esto, la compañía sacó algunas cuentas alegres en 2020. Fue el segundo banco que abrió más cuentas corrientes, duplicando el número de nuevas aperturas en el segmento de personas y cuadruplicando en el de empresas.

En la industria también destacaron el paso de Moura por la gerencia general de Itaú Chile al liderar el exitoso aumento de capital que realizó el banco en noviembre de 2021 por US$ 1.000 millones, para fortalecer su base de capital y cumplir con las exigencias de Basilea III.

Itaú Chile indicó a DF que la gestión de Moura se destacó, entre varios aspectos, por estar entre los tres mejores bancos con retornos sobre patrimonio tangible en los últimos tres años.

Otro hito que destacan en el mercado ocurrió en 2023, cuando se llevó a cabo un reverse stock split, con una relación de canje de una nueva acción por cada 4.500 acciones.

Según el analista de BICE, Ewald Stark, un punto a favor de Moura fue el cambio de estrategia en Colombia “desde un foco en banca universal a una de nicho en segmentos afluentes”.

Agregó que “en Chile también se destacan esfuerzos significativos en ir generando eficiencias en las operaciones”, y advirtió que “el banco mantiene una serie de desafíos para alcanzar en plenitud sus objetivos de rentabilidad”.

Después de la fusión, según analistas, Moura se dedicó a consolidar las operaciones del banco, a través de una estrategia de crecimiento con una cartera más balanceada y con mayor foco en el consumo.

4 OPA y el control total

Uno de los momentos desafiantes para Moura ocurrió en 2023, con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Itaú Unibanco sobre su banco en Chile.

Con el cierre de esta, el holding consiguió aumentar en 1,07 puntos porcentuales su control hasta llegar a un 66,69%, superando los dos tercios de la propiedad.

El proceso no fue fácil. Itaú Unibanco culminó con una oferta de $ 8.500 por acción, es decir, cerca de US$ 821 millones para concretar la transacción.

El precio de las acciones generó críticas por parte de los accionistas minoritarios, como MBI Inversiones, AFP Capital, Falcom AGF y Consorcio, que habían pedido una oferta más alta a la matriz bancaria.

En el último día de la OPA, LarrainVial arremetió e informó tener un poder de compra por hasta 4.000.000 de acciones de Itaú Chile, a un precio de $ 8.550 por papel. Sin embargo, la propuesta no prosperó luego del resultado de la OPA.

5 Fichajes

Banco Itaú Chile también destacó la atracción de talento por parte de Moura. Por ejemplo, llevó al exCEO de Banco Falabella, Sergio Muñoz, al directorio de Colombia.

Uno de los últimos fichajes fue el CFO de Banco Santander, Emiliano Muratore, quien asumirá en marzo como CFO de Itaú Chile en reemplazo de Rodrigo Couto, quien, a su vez, regresará a Brasil.