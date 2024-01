Exchanges de criptomonedas van por la revancha en la Corte Suprema en disputa con la banca

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una segunda oportunidad buscan los principales exchanges de criptomonedas del país -Buda.com, CrytpMKT y OrionX- ante la Corte Suprema para revertir el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que descartó las acusaciones de abuso de posición dominante en contra la banca por el cierre de cuentas corrientes y la negativa para su apertura.

A fines de 2023, el TDLC echó por tierra a la mayoría de los argumentos que presentaron las empresas que transan criptomonedas en contra de algunos actores de la banca considerando que “no aportaron pruebas que permitiera concluir que fuesen competidoras de los bancos”.

En esa ocasión, eñ Tribunal también hizo ver que “las cuentas bancarias no tienen la calidad de insumo esencial, atendido que no se advierten limitaciones de capacidad por parte de los bancos, que las cuentas bancarias no son suministradas por un único banco y que no se advierte un comportamiento colectivo abusivo”.

Las apelaciones

El 5 de enero de 2024, las tres empresas tecnológicas presentaron sus apelaciones ante el máximo tribunal del país. Por parte de Buda.com, la abogada Carolina Veas lidera el recurso legal y en el escrito presentado, reiteró que los bancos tuvieron “una conducta abusiva” al cerrar las cuentas y negarse a abrir.

Según Buda.com, al momento de cerrarse sus cuentas bancarias hace seis años, casi un 80% de la industria se negó a abrir este tipo de producto. De hecho, la empresa recordó después de febrero de 2018, todos los bancos cerraron las cuentas bancarias existentes con exchanges.

Entre los argumentos empleados está que la sentencia del TDLC es contradictoria debido a que “reconoció la existencia de incentivos para excluir o frenar la entrada de los exchanges al admitir la posibilidad de que los servicios proporcionados por los ellos generaran presión competitiva sobre los bancos”.

Así, “los bancos contaban con suficientes incentivos para excluir o el menos retrasar la entrada de los exchanges considerando su calidad de competidores potenciales”, según Veas.

Según la abogada, cuando se cerraron las cuentas bancarias, en el caso de OrionX sólo pudo trabajar al 1% de sus operaciones totales y Buda.com y CryptoMKT pudieron revertir la situación una vez que se adoptó una medida prejudicial del TDLC con el fin de mantener la cuentas abiertas durante el juicio.

Los argumentos de CryptoMKT y Orionx

La defensa de CryptoMKT está en manos de los abogados del Estudio Bravo, Mario Bravo, Cristián Reyes y Gabriel Trafilaf, quienes indicaron que la apelación obedece “para evitar que, en la especie y a futuro, una industria decida colectivamente bloquear a otra industria -que, en este caso, aumenta la competencia a través de la innovación tecnológica- mediante arbitrios”.

La compañía aseguró que es necesario revertir el fallo del TDLC y que a los bancos se les aplique “una sanción ejemplificadora” y así evitar en “incurrir en nuevas situaciones anticompetitivas”.

Mientras que en el caso de OrionX -cuya defensa es llevada por el abogado Pablo Tromben- mencionó que no es posible comprender el fallo del TDLC teniendo en consideración que esta instancia acogió y confirmó las medidas precautorias de mantener las cuentas bancarias abiertas a la exchanges.

Para Tromben, este hecho “da cuenta de que la existencia de una presunción grave de los derechos que se reclamaron, así como también, que era necesaria para impedir los efectos negativos de las conductas denunciadas”.