Josefina Movillo de Fintechile: “Necesitamos señales claras sobre una colaboración público-privada”

La abogada señaló que la industria va a liderar procesos de crecimiento en el próximo período “y esperamos que el (próximo) Gobierno lo pueda ver”.

Hace un año, la abogada Josefina Movillo asumió el cargo de directora ejecutiva en FinteChile, y desde ese día, como asociación de empresas financieras, han crecido 20% en cantidad de miembros.

“Estamos siguiendo tendencias internacionales, llegando a nuevos mercados y recibiendo muchas empresas extranjeras que tienen interés en Chile”, aseguró Movillo a DF.

- ¿Cuáles son los desafíos de este año?

- El primero de ellos es continuar con la implementación de la Ley Fintech y específicamente con la Ley de Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), porque es algo que tenemos que impulsar a toda costa.

El segundo es la armonización regulatoria, que nosotros la hemos defendido en todas las instancias posibles, y tiene que ver con impulsar un marco normativo que permita proteger a las personas, a la vez que fomentamos la innovación.

Por último se debe avanzar en ciberseguridad y protección de datos.

“La elección del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), va a ser clave, ya que va a tener que liderar el proceso del Sistema de Finanzas Abiertas con la urgencia que merece”.

- Han tenido diferencias con la banca respecto de la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, ¿a qué se debe esto?

- Lo vemos como una diferencia de visión estratégica. La industria fintech, que por lo demás sí está preparada para implementar el SFA en el plazo original, entiende que no es solo una reforma técnica que construye mejor infraestructura para el sistema financiero, sino que es una política pública que beneficia a los chilenos.

Desde esa perspectiva, esto tiene que operarse con un sentido de urgencia que no admite excusas.

Por el contrario, quienes quieren retrasar la implementación creen que la búsqueda de seguridad o tecnología es una excusa técnica para inmovilizar el proceso.

Nos parece que hay que entender, con sentido de urgencia, que la reforma busca dar un mejor sistema financiero y condiciones, además de productos adecuados al perfil de riesgo, más competencia y menores tasas.

Nuevo Gobierno

- ¿Cuáles son las preocupaciones que le transmiten al Presidente electo?

- Que necesitamos señales claras sobre una colaboración público privada. La ley Fintech es un excelente ejemplo en el que participamos colaborativamente.

Además, en el Chile Fintech Forum, que se realizará en mayo, el Ejecutivo tiene que ir. Nos encantaría que estuviera, porque es el lugar donde nos sentamos a pensar en el futuro del sistema financiero.

- ¿Qué señales tiene que entregar el nuevo Gobierno?

- Proteger la competencia a toda costa. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la elección del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que va a ser clave, ya que va a tener que liderar el proceso del SFA con la urgencia que merece.

Por otro lado, el Gobierno debe promover y proteger la innovación y la inversión. Son los elementos que nuestro país necesita para volver a crecer, que entiendo que es una de las prioridades del Gobierno y estamos súper alineados con esa agenda.

- ¿Se han podido reunir con él?

- No todavía, lo que es una señal de preocupación. Nos recuerda que tradicionalmente no se ha logrado comprender que las fintech son una industria que trae crecimiento.

Hay que entender que vamos a liderar procesos de crecimiento económico en el próximo período, y esperamos que el Gobierno lo pueda ver.

Neobanco

- ¿Cómo reaccionan a la aprobación de Tenpo como neobanco?

- Es un cambio en la era bancaria. Esto demuestra que las soluciones digitales pueden alcanzar los máximos niveles de supervisión en solvencia y en capital sin abandonar su experiencia desde el usuario y su plataforma digital.

Es una señal de que se puede lograr innovación y supervisión al mismo tiempo.

Además, aporta a la industria fintech credibilidad, porque reafirma la idea de que las soluciones de estas empresas no son riesgosas y que podemos cumplir con estándares altos de supervisión.

- ¿Con la digitalización, es posible que desaparezca, por ejemplo, el feriado bancario?

- Las fintech no tenemos feriado bancario (...). Creo que la tendencia va a ser seguir modernizando los sistemas para adaptarse a las necesidades de las personas.

El mundo, la disponibilidad tecnológica y las necesidades de las personas cambian y el sistema financiero y las industrias tienen que adaptarse.

Me imagino que va a haber un cambio sobre el feriado bancario.

- ¿Se podría esperar la llegada de Nubank o Revolut a Chile durante los próximos años?

- Existe mucho interés, pero Chile tiene limitantes para recibir a oferentes extranjeros que tiene que ver con nuestro ecosistema regulatorio. Nuestro país tiene procesos largos de licenciamiento.

Para aprovechar nuestro potencial, que es una de las cosas en que el nuevo Gobierno tiene que concentrarse si quiere crecer, hay que reducir las fricciones regulatorias y hay que apuntar a que haya menos burocracia.