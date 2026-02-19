Durante 2025 se realizaron 382 pagos con tarjetas bancarias, prepago y transferencias por persona

El año pasado se registraron 7.100 millones de transacciones digitales bancarias, considerando tarjetas y transferencias electrónicas.

El uso de medios de pago digitales se expandió a un ritmo acelerado durante 2025.

El año pasado se registraron 7.100 millones de transacciones digitales bancarias, considerando tarjetas de débito, crédito y transferencias electrónicas a fondos (TEF), siendo las de débito las que lideraron el mercado con 4.600 millones de operaciones durante 2025, aseguró la Asociación de Bancos (Abif) a DF.

Por detrás, se ubicaron las de crédito con 1.000 millones de transacciones y las transferencias con 1.500 millones de operaciones. Así, la cantidad de transacciones realizadas con tarjetas de débito y crédito creció 10% y 12% respectivamente. En tanto, el número de TEF subió 7% interanual.

De esta manera, Chile se ubicó en el promedio de economías desarrolladas en la cantidad de transacciones por persona, al alcanzar 382 pagos per cápita en 2025, incluyendo tarjetas bancarias, no bancarias y transferencias.

El ranking es encabezado por Corea del Sur, donde se realizan 810 transacciones por personas, mientras que Indonesia se colocó al final de la tabla con 97.

Cuentas corrientes y tarjetas prepago

Entre los factores que explican el aumento de las transacciones está la masificación de cuentas corrientes y medios de pago digitales.

Entre 2020 y 2025, el número de cuentas corrientes se triplicó, pasando de 5,6 millones a 15 millones. Asimismo, el gremio bancario destacó el alza de las tarjetas prepago no bancarias, que sumaron 15,7 millones de unidades en sus primeros seis años desde su lanzamiento al mercado.

Mientras, las tarjetas bancarias -débito y crédito-, alcanzaron a 42,4 millones de unidades.

Reemplazar el efectivo

Este panorama también demuestra que el efectivo ha ido a la baja entre los chilenos.

Por ejemplo, a diciembre de 2025, la cantidad de transacciones en cajeros automáticos disminuyó 3,85% respecto al mismo mes de 2024, según publicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Asimismo, los montos transaccionados en cajeros cayeron 3% en el mismo período. A diciembre del año pasado el total de dinero retirado fue de US$ 2.471 millones.

Lo anterior, implicó que “los chilenos reemplazan cada vez más el efectivo por medios de pago modernos, eficientes y seguros”, explicó el informe a diciembre de 2025 de la Abif.

En el caso de los cheques, al último mes de 2025 se presentaron un total de 2.095.789, lo que significó una baja de 10,40% interanual.