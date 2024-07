JPMorgan obtiene ganancias récord gracias a la operación de Visa y un salto en acuerdos de negocios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

JPMorgan Chase & Co. reportó ganancias récord cuando los banqueros de inversión y operadores de acciones del mayor banco estadounidense superaron las expectativas y la empresa obtuvo una ganancia multimillonaria ligada a un intercambio de acciones de Visa Inc.

Las comisiones de la banca de inversión superaron las estimaciones de los analistas, aumentando un 50%, mientras que los operadores de acciones de la empresa registraron un aumento de ingresos del 21%. La transacción de Visa añadió US$ 7.900 millones a las ganancias del segundo trimestre.

Más empresas están volviendo a cerrar negocios después de una larga pausa, lo que permite a los banqueros de inversión contribuir con una mayor proporción de los resultados de sus bancos a pesar del elevado costo del endeudamiento, la persistente incertidumbre planteada por las elecciones estadounidenses y los problemas geopolíticos globales.

"Ha habido algunos avances para reducir la inflación, pero todavía hay múltiples fuerzas inflacionarias frente a nosotros: grandes déficits fiscales, necesidades de infraestructura, reestructuración del comercio y remilitarización del mundo", dijo el director ejecutivo Jamie Dimon en un comunicado el viernes. "Por lo tanto, la inflación y las tasas de interés pueden permanecer más altas de lo que espera el mercado".

JPMorgan, Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc. dan a conocer las ganancias de los grandes bancos el viernes, y Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Morgan Stanley presentarán sus informes la próxima semana. Los inversionistas están ansiosos por escuchar a los altos mandos de la industria sobre el estado de la economía estadounidense y las expectativas para el resto del año, incluido el impacto potencial de las elecciones estadounidenses en noviembre.

A pesar de obtener las ganancias trimestrales más altas en la historia de la banca estadounidense, los resultados de JPMorgan se quedaron cortos en algunas métricas clave. Los ingresos netos por intereses ascendieron a 22.700 millones de dólares para el trimestre, un 4% más pero ligeramente por debajo de las estimaciones, mientras que los gastos aumentaron más de lo esperado. El banco también tomó su mayor provisión para pérdidas crediticias desde los primeros días de la pandemia.

Las acciones de JPMorgan cayeron un 0,9% en las primeras operaciones de Nueva York. Los bancos estadounidenses más grandes (con excepción de Morgan Stanley) han subido más del 20% este año.

Ganancia récord

JPMorgan obtuvo US$ 18.100 millones en ingresos netos en el segundo trimestre, un 25% más que el récord anterior del año anterior y por encima de las expectativas de los analistas.

El banco aplastó las expectativas en todos sus negocios de Wall Street: las comisiones de la banca de inversión se dispararon a US$ 2.400 millones, muy por encima de la propia predicción de la empresa el mes pasado. Los operadores de acciones también superaron las estimaciones con un salto a casi 3.000 millones de dólares, lo que ayudó a llevar el volumen total de operaciones de JPMorgan a US$ 7.800 millones.

El NII (la diferencia entre lo que los bancos ganan con sus activos y lo que pagan con sus deudas) en los cuatro mayores prestamistas alcanzó un récord el año pasado, impulsado por tasas de interés más altas. Pero los analistas predicen que el segundo trimestre mostrará una segunda caída consecutiva.

JPMorgan reiteró que espera ganar alrededor de US$ 91 mil millones en NII este año. Había elevado esa orientación en mayo, citando expectativas de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés a un ritmo más lento de lo que se esperaba a principios de año.