Las ganancias del Bank of America caen al aumentar la provisión para préstamos incobrables

Las ganancias del Bank of America cayeron en el segundo trimestre y los resultados del segundo prestamista más grande de Estados Unidos reflejaron la creciente presión de las tasas de interés más altas sobre los bancos y los prestatarios.

Las ganancias de BofA cayeron un 7% a US$ 6.900 millones, una caída menor que el 10% que los analistas habían proyectado.

Pero BofA dijo que los ingresos por intereses cayeron por tercer trimestre consecutivo, incluso cuando los préstamos aumentaron debido a que los clientes exigieron tasas más altas para sus depósitos.

La provisión del banco para pérdidas crediticias también aumentó en más de un tercio respecto al año anterior a US$ 1.500 millones. Sin embargo, los préstamos morosos, que alcanzaron su punto máximo el último trimestre, cayeron US$ 400 millones en el trimestre a US$ 5.400 millones.

Al igual que otros grandes bancos, BofA se benefició de un repunte de los acuerdos y otras actividades de Wall Street. Las comisiones de la banca de inversión aumentaron un 29 por ciento en el trimestre respecto al año anterior.

Los ingresos por ventas y comercialización aumentaron un 7% respecto del año anterior, su noveno aumento trimestral consecutivo y el mejor resultado del segundo trimestre en una década.

Los ingresos aumentaron un 1% respecto del año anterior a US$ 25.400 millones.

"Nuestro equipo produjo otro trimestre sólido, atendiendo a una base de clientes en crecimiento", dijo el director ejecutivo de BofA, Brian Moynihan.

Las acciones del banco subieron un 2% en las operaciones previas a la apertura en Wall Street.