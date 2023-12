Los bancos globales eliminaron 60.000 puestos de trabajo en uno de los peores años de recortes desde la crisis financiera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los bancos globales eliminaron más de 60.000 puestos de trabajo en 2023, lo que marcó uno de los años de mayores recortes desde la crisis financiera y revirtió gran parte de su contratación cuando salieron de la pandemia de Covid-19.

Los bancos de inversión sufrieron un segundo año consecutivo de caída de sus comisiones a medida que se agotaron los acuerdos y las cotizaciones públicas, lo que dejó a Wall Street tratando de proteger los márgenes de ganancias reduciendo su plantilla.

En otros lugares, la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS ya ha resultado en al menos 13.000 puestos menos en el banco combinado, y se esperan nuevas rondas de despidos importantes durante el próximo año.

"No hay estabilidad, no hay inversión, no hay crecimiento en la mayoría de los bancos, y es probable que haya más recortes de empleos", dijo Lee Thacker, propietario de la firma de servicios financieros Silvermine Partners, y agregó: "Se están enviando algunos regalos muy bonitos a los jefes en este momento”.

Veinte de los bancos más grandes del mundo eliminarán al menos 61.905 puestos de trabajo en 2023, según cálculos del Financial Times. Eso se compara con más de 140.000 puestos de trabajo recortados por los mismos prestamistas durante la crisis financiera mundial de 2007-08.

El Financial Times utilizó cifras dadas a conocer por lasempresas y sus propios informes para compilar los datos y no incluyó bancos más pequeños ni recortes menores de personal, por lo que el total general de pérdidas de empleos en el sector será mayor.

Desde Wall Street a Europa

Los años anteriores de grandes pérdidas de empleos por parte de los bancos, como 2015 y 2019, se vieron afectados por recortes a gran escala en los prestamistas europeos que luchaban por hacer frente a tasas de interés históricamente bajas. Pero al menos la mitad de las reducciones de 2023 provinieron de los prestamistas de Wall Street, cuyos negocios de banca de inversión han luchado para hacer frente a la velocidad de los aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa.

En muchos de esos casos, los prestamistas están dando marcha atrás en las contrataciones que realizaron después de la pandemia, cuando la demanda reprimida de acuerdos desató una guerra por el talento entre los bancos de inversión.

Sin embargo, los mayores recortes realizados por una sola institución se produjeron en la UBS de Suiza, cuando comenzó a digerir a su antiguo rival.

A las pocas horas del rescate de Credit Suisse en marzo, los observadores del mercado comenzaron a predecir que la fusión bancaria más importante desde la crisis financiera resultaría en decenas de miles de recortes de empleos.Credit Suisse ya había planeado recortar 9.000 puestos, pero se esperaba que UBS recortara más y más rápido a medida que eliminara posiciones duplicadas y liquidara gran parte del banco de inversión de su antiguo competidor, propenso a accidentes.

En noviembre, la UBS reveló que ya había eliminado 13.000 puestos de trabajo del grupo combinado, dejándolo con una plantilla total de 116.000. Pero el director ejecutivo, Sergio Ermotti, ha señalado que 2024 será el “año crucial” para la adquisición y los analistas esperan que se eliminen miles de puestos de trabajo más en los próximos meses.

El segundo mayor recorte de 2023 fue Wells Fargo, que este mes reveló que había reducido su plantilla global en 12.000 a 230.000. El banco dijo que había gastado 186 millones de dólares en costos de indemnizaciones sólo en el tercer trimestre, con 7.000 puestos de trabajo desechados.

El director ejecutivo, Charlie Scharf, anunció que el banco había reservado hasta mil millones de dólares para cubrir mayores costos de indemnizaciones, lo que sugiere que decenas de miles de empleos más están en riesgo.

Los otros grandes prestamistas de Wall Street reanudaron sus programas anuales de despidos de “reducción de plantilla” en 2023, tras saltarse algunos años desde el inicio de la pandemia.

Citigroup eliminó 5.000 puestos de trabajo, Morgan Stanley eliminó 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 y JPMorgan Chase 1.000. En conjunto, los grandes bancos de Wall Street recortarán al menos 30.000 empleados en 2023.

El costo de una excesiva expansión

“Los ingresos no están ahí, por lo que esto es en parte una respuesta a la expansión excesiva. Pero también hay una explicación más simple: la reducción de costos políticos”, afirmó Thacker. “Si diriges una división y tu jefe te pide ahorros, recortas o te despiden”.

En enero de 2022, el director ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo que estaba “muy preocupado” de que la competencia para contratar personal hubiera elevado los costos de remuneración en todo Wall Street, donde los salarios aumentaron casi un 15 por ciento durante los 12 meses anteriores.

Pero menos de dos años después, la falta de acuerdos ha obligado a los prestamistas a racionalizar sus bancos de inversión.

Los datos de Coalition Greenwich, el grupo de evaluación comparativa de servicios financieros, mostraron que los mayores bancos de inversión redujeron su personal en un 4 por ciento sólo en la primera mitad del año, y que se producirían más recortes en la segunda mitad del año.

Sin embargo, las reducciones no fueron tan profundas como las caídas más significativas en los ingresos, que Gaurav Arora, jefe global de análisis de competidores de Coalition, dijo que se debió a que los bancos se mostraron optimistas sobre el regreso a las negociaciones de acuerdo en el nuevo año.