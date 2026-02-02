Subsidio a la tasa de interés hipotecaria suma más de 29.700 solicitudes aprobadas

Según publicó la Asociación de Banco e Instituciones Financieras (Abif), la banca ha recibido 54.925 solicitudes elegibles, de las cuales 18.518 están en etapa de evaluación.

Este lunes, la Asociación de Banco e Instituciones Financieras (Abif) informó que el subsidio de 60 puntos base (pb) a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, continúa mostrando un creciente impacto en el mercado inmobiliario y un elevado interés en el público.

La medida no solo ha logrado una reducción de la tasa de interés en los créditos hipotecario alcanzando en diciembre de 2025 un promedio de 4,14%, sino que, sigue mostrando una acelerada postulación al beneficio.

Al 16 de enero de 2026, la banca ha recibido 54.925 solicitudes elegibles, de las cuales 29.786 se encontraban aprobadas y 18.518 están en etapa de evaluación.

De un total de 50.000 créditos a entregar, a casi ocho meses desde su implementación, 15.778 de las operaciones aprobadas ya han sido cursadas, generando un flujo de crédito de US$ 1.789 millones.

El monto equivalente a un 45% del flujo total de nuevas colocaciones hipotecarias de igual período del año pasado (de julio a enero).

Con el nivel de avance, se espera que el subsidio a la tasa termine antes de la fecha que estableció la ley, que fijó dos años es decir mayo de 2027 o 50 mil beneficios entregados, lo que podría culminar cerca del año de puesta en marcha.

Colocaciones

Mientras que, el crédito hipotecario tuvo un crecimiento acotado en 2025, aumentando sólo 1,3%, cifra que, “si bien se ubica dentro del rango de los tres años previos, se encuentra muy por debajo de lo registrado en la década pasada, cuando la cartera crecía entre 6% y 10% anual”, explicó la Abif en su informe.

Asimismo, el flujo de nuevas operaciones hipotecarias se mantuvo limitado, alcanzando en 2025 un total de US$ 8,6 mil millones, cifra inferior a lo registrado entre 2022 y 2024.





