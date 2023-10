Resultados de JP Morgan y Wells Fargo superan las expectativas, pero Dimon advierte sobre Ucrania y Medio Oriente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

JPMorgan Chase & Co. registró otro trimestre de ingresos netos por intereses récord y mejoró su pronóstico para el año, ya que se beneficia de tasas de interés más altas y su compra de First Republic Bank.

El NII, una importante fuente de ingresos, fue de US$ 22.900 millones en los tres meses hasta el 30 de septiembre, por encima de las expectativas de los analistas. El mayor banco estadounidense dijo que ahora espera generar US$ 88.500 millones de esta fuente de ingresos este año.

Los clientes de BlackRock retiran US$ 13 mil millones de fondos a largo plazo

"Reconocemos que estos resultados se benefician de nuestras ganancias excesivas tanto en ingresos netos por intereses como en costos crediticios inferiores a lo normal, los cuales se normalizarán con el tiempo", dijo el director ejecutivo, Jamie Dimon, en un comunicado. Pero el CEO advirtió que las guerras en Ucrania y Medio Oriente podrían tener consecuencias de gran alcance. "Este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas", dijo Dimon.

Los resultados del tercer trimestre del mayor banco estadounidense ofrecen la última mirada a cómo les está yendo a los consumidores y a las empresas estadounidenses mientras la Reserva Federal mantiene los costos de endeudamiento más altos durante más tiempo de lo que la mayoría de los economistas habían pronosticado. Wells Fargo & Co. ya informó y Citigroup Inc. también lo hará este viernes, mientras que Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley publicarán sus resultados la próxima semana.

Los resultados de JPMorgan también brindan una instantánea de cómo la compañía está integrando First Republic Bank, que compró en una subasta dirigida por el gobierno en mayo. Dimon dijo en agosto que el proceso había sido “excelente” y que la agitación de los bancos regionales que llevó al colapso de la Primera República “ha terminado por ahora”.

El viernes también inicia la primera ronda de resultados bancarios desde que los reguladores estadounidenses propusieron un nuevo conjunto de reglas de capital que obligarían a los ocho mayores prestamistas a aumentar la cantidad que reservan en aproximadamente un 19%. Los ejecutivos de Wall Street han dicho que el aumento de los requisitos desaceleraría la economía. Los inversores están interesados ​​en recibir más comentarios ejecutivos sobre cuáles podrían ser las posibles consecuencias.

Los préstamos totales de JPMorgan aumentaron un 18% respecto al año anterior. Los depósitos cayeron un 1%.

El prestamista informó US$ 1.500 millones en cancelaciones netas, citando los préstamos de tarjetas de crédito como causa del aumento. Dimon dijo el mes pasado que las mayores pérdidas con tarjetas son una "normalización" de niveles excepcionalmente bajos en los últimos años, y que su empresa ha estado "ganando demasiado a crédito". JPMorgan redujo en 113 millones de dólares la cantidad de dinero reservada para préstamos potencialmente deteriorados, mientras que los analistas esperaban un aumento de las reservas.

Los ingresos de los mercados cayeron respecto al año anterior, impulsados ​​por una caída del 10% en el comercio de acciones. Esto fue parcialmente compensado por una sorpresiva ganancia del 1% para los operadores de renta fija, mientras que los analistas esperaban una ligera caída.

Wells Fargo supera expectativas

Wells Fargo & Co. superó las expectativas de los analistas en cuanto a ingresos netos por intereses en el tercer trimestre y nuevamente elevó su guía para todo el año a medida que el banco continúa beneficiándose de tasas de interés más altas.

El banco con sede en San Francisco ganó US$ 13.100 millones en NII (ingresos recaudados de los pagos de préstamos menos lo que se les paga a los depositantes) en los tres meses hasta septiembre, un 8,3% más que el año anterior, según un comunicado del viernes. Eso superó el promedio de US$ 12.800 millones de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg.

Sin embargo, los gastos también aumentaron más de lo esperado, totalizando US$ 13.100 millones en el trimestre. Controlar los costos ha sido un principio clave del plan de recuperación de Scharf desde que asumió el cargo de director ejecutivo hace cuatro años. La compañía volvió a elevar su guía para todo el año para gastos distintos de intereses, excluyendo pérdidas operativas, a US$ 51.500 millones.

"Si bien la economía ha seguido siendo resistente, estamos viendo el impacto de la desaceleración de la economía con saldos de préstamos disminuyendo y cancelaciones que continúan deteriorándose modestamente", dijo el director ejecutivo Charlie Scharf en el comunicado. "Además de avanzar en nuestro trabajo de control y riesgo, que es nuestra principal prioridad, también continuamos tomando medidas para avanzar en nuestra estrategia comercial".