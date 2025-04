Visa prepara aterrizaje de pago sin contacto en Metro y se espera que genere cerca de 700 millones de transacciones al año

En agosto del año pasado, VISA movió la grúa del mercado de medios de pago y contrató al entonces CEO de SB Pay, Víctor Wipe, como country manager para Chile.

Su primer año en la empresa internacional ha tenido una serie de desafíos, que se coronaron recientemente con la realización del Visa Payment Day por primera vez en Chile, evento que congregó al ecosistema financiero, con cerca de 200 grandes clientes del mercado, como bancos, emisores, entre otros, para abordar tendencias de futuro de los medios de pago.

Para Wipe, el hecho de que Visa haya elegido Chile para hacerlo refleja el desarrollo del mercado local. "Chile está dentro de los países con mayor desarrollo de medios de pago del planeta, no solamente de Latinoamérica", planteó.

En ese contexto, detalló que “el modelo de cuatro partes que recientemente se modificó y se ajustó tiene una implementación en el país bastante alta, igual que Australia, Singapur, Nueva Zelanda. Chile está en esa liga de países desde el punto de vista del desarrollo de medios de pago”.

Ahora, Visa se prepara para un nuevo desafío: aterrizar con el pago sin contacto en Metro, lo que debería realizarse en los próximos meses. Partieron con trenes EFE en Valparaíso y Chillán y Wipe adelantó que ahora viene Rancagua y Estación Central. La gran novedad del año, por la magnitud, será Metro.

La compañía ha incursionado en este modelo que partió hace varios meses en el metro de Londres como un hito histórico y que ha sido exitoso. Esta tecnología permite pagar sin contacto y eso “le quita fricción al sistema”, dijo.

“Los chilenos vamos a ver un cambio y en parte también una democratización del transporte”, planteó. Esto, por ejemplo, permitiría impulsar el turismo, “porque Chile cuando recibe a un turista, por ejemplo, en Valparaíso, en el sur o en cualquier lado que quiera usar trenes o que quiera usar Metro, al turista se lo hacemos difícil. Con esto, al turista se lo hacemos fácil”, sostuvo.

El lanzamiento en Metro se estima que ocurra los próximos meses en coordinación con el Ministerio de Transportes y se espera que genere cerca de 700 millones de transacciones anuales. En tanto, si se suman los trenes, serían más de un billón de transacciones al año.

El crecimiento de pagos con el celular

Respecto a los pagos sin contacto con dispositivos móviles, el country manager también destacó el aumento en pagos con el celular, el que tiene poca competencia respecto a otros tipos de dispositivos. “Hemos visto un alza importante en todos los segmentos en el uso de pago a través de tocar o acercar el teléfono”, lo que se conoce como “tapear”.

“Esa experiencia de pago que la estamos llevando a Metro, que la puedes usar en cualquier comercio, es por lejos la mejor y también por lejos lo más seguro, porque tienes que pasar todos los métodos de autenticación”, indicó.

De este modo, manifestó que “la tasa de crecimiento de billeteras (digitales) es mucho más importante que la tasa de crecimiento de de tarjetas físicas” y estimó que “en el mediano plazo las billeteras van a ser el medio de pago preferido”.

Ciberseguridad

Otro de los temas relevantes para la industria y para Visa es la ciberseguridad. Wipe aseguró que "estar al día en las soluciones de vanguardia en prevención de fraude es parte del negocio financiero de cualquier institución".

En esa línea, aseguró que “la tecnología va avanzando y no espera a nadie. No puedes decir ‘voy a relegar inversión y lo voy a hacer en tres años más’. No, es una obligación, es parte de tu negocio”, afirmó.