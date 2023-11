Acción de SQM se hunde 9% a su menor precio en casi dos años por resultados más débiles de lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las acciones de SQM se hundían este jueves a mínimos desde 2022, por la decepción que causó en el mercado su último informe de resultados trimestrales.

SQM-B bajaba 8,8% a $ 41.700 por acción y figuraba como el papel con el peor desempeño de la Bolsa de Santiago, seguido por SQM-A (-6,62%) y Oro Blanco (-6,15%), todas parte de la estructura societaria que se apoya en el gigante del litio.

La acción serie B tocaba así su precio más bajo desde febrero de 2022. Y es que las últimas cifras operacionales de SQM -publicadas anoche- dejaron al mercado insatisfecho, aún teniendo en cuenta que los analistas consultados por Bloomberg habían rebajado continuamente sus estimaciones.

La utilidad trimestral cayó 56,42% interanual a US$ 479 millones (se esperaban US$ 556 millones), el Ebitda bajó 51,66% a US$ 788 millones (se esperaban US$ 863 millones) y las ventas se redujeron 37,79% a US$ 1.840 millones (se esperaban US$ 2.021 millones).

"Los resultados se situaron por debajo de las expectativas del mercado", dijo el subgerente de estudios de renta variable de BICE Inversiones, Aldo Morales, a través de un reporte sobre los estados financieros de SQM, donde señaló que tienen en revisión sus estimaciones de precio objetivo de la firma.

"Seguimos creyendo que, si se aborda desde una perspectiva a largo plazo, la empresa va en la dirección correcta, aumentando la capacidad y ofreciendo los resultados esperados, y que los precios actuales del mercado del litio deberían desalentar una capacidad menos eficiente en el futuro", rescató.