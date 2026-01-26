Bolsa de Santiago designa a Juan Guillermo Agüero como director en reemplazo de Jorge Quiroz
El CEO de BTG reemplazará al futuro ministro de Hacienda hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
En un hecho esencial comunicado al mercado, la Bolsa de Santiago informó este lunes un cambio en su mesa directiva luego de que Jorge Quiroz dejará el cargo vacante -y el de dos de las empresas asociadas- para poder asumir como titular de Hacienda.
En una sesión ordinaria de directorio celebrada en la jornada, la entidad acordó designar como director a Juan Guillermo Agüero, quien asumirá en calidad de reemplazante hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
Actualmente, Agüero se desempeña como gerente general del banco de inversión BTG Pactual.
El ejecutivo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de UCLA Anderson School of Management. Se integró a Celfin Capital como director ejecutivo en 2008, previo desempeño como managing director en Deutsche Bank a cargo de las unidades de Banking, Sales y Corredora de Bolsa de la institución en Chile. Después asumió como head de Investment Banking en BTG Pactual Chile y Perú, y posteriormente como CEO de la entidad.
