Bolsa chilena abre con leve alza gracias al repunte de Vapores tras su fuerte caída del inicio de la semana

La plaza chilena apenas tuvo cambios en la víspera, y viene de una serie de ventas que ya se ha prolongado por tres semanas, por tomas de ganancias mientras resurge el nerviosismo en torno a la IA y los metales sufren volatilidad.

La Bolsa de Santiago intentaba recuperarse en los primeros negocios de este martes, día en que China ya entró de lleno en su receso del Año Nuevo Lunar, pero se termina el fin de semana largo de Estados Unidos.

El S&P IPSA abrió con un alza de 0,1% hasta los 10.922,70 puntos, con el liderazgo de Vapores (3,1%), después de que esta última se fuera a pique por una reciente adquisición de Hapag-Lloyd que no cayó bien en el mercado.

La plaza chilena apenas tuvo cambios en la víspera, y viene de una serie de ventas que ya se ha prolongado por tres semanas, por tomas de ganancias mientras resurge el nerviosismo en torno a la Inteligencia Artificial (IA) y los metales sufren volatilidad.

Mercados externos

En Nueva York, la bolsa retomará esta mañana sus operaciones, tras el feriado del Día de los Presidentes. Pero no llega bien aspectada, pues los futuros del Nasdaq 100 caían 0,7%, los del S&P 500 0,3% y los del Dow Jones 0,1%. Más apetito hay por los bonos del Tesoro a largo plazo.

En Europa, por otro lado, el continental Euro Stoxx 50 se estabilizaba, mientras que el FTSE 100 de Londres subía 0,4%, todo esto con montos transados por debajo del promedio. También en el Viejo Continente la renta fija es la que en general se lleva las preferencias.

En Japón, el Nikkei disminuyó 0,4%, igualmente con bajos flujos de por medio. Y es que, tanto en Hong Kong como en China continental las bolsas permanecieron cerradas por las fiestas del Año Nuevo Lunar.

"Las acciones estadounidenses han visto una notable rotación sectorial en las últimas semanas, con los participantes aumentando su exposición a valores cíclicos expuestos a la economía 'real', no solo porque los datos que llegan sorprenden cada vez más al alza, sino también porque están adoptando una visión algo más escéptica sobre los avances relacionados con la IA", repasó el estratega sénior de Pepperstone, Michael Brown.

"Si ampliamos la mirada, las perspectivas alcistas siguen siendo sólidas, ya que tanto las utilidades como la economía en general siguen creciendo a un ritmo sostenido, los vientos favorables monetarios se intensificarán a medida que avance el año y el impulso fiscal también será cada vez más positivo. Aunque las alzas a nivel de índice pueden verse limitadas, la 'vía de menor resistencia' sigue apuntando al alza en general, y sigo considerando las caídas como oportunidades de compra", concluyó.