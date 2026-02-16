Click acá para ir directamente al contenido
IPSA cae levemente sin referencias desde EEUU y con China entrando en su feriado más largo del año

El índice bajaba 0,2% al inicio de la tarde. La Bolsa de Nueva York no abrió este lunes, por el Día de los Presidentes. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 caían 0,2%, los del S&P 500 se estabilizaban y los del Dow Jones subían 0,2%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 16 de febrero de 2026 a las 13:25 hrs.

