IPSA cae levemente sin referencias desde EEUU y con China entrando en su feriado más largo del año

El índice bajaba 0,2% al inicio de la tarde. La Bolsa de Nueva York no abrió este lunes, por el Día de los Presidentes. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 caían 0,2%, los del S&P 500 se estabilizaban y los del Dow Jones subían 0,2%.
La Bolsa de Santiago caía un poco más este lunes, mientras los flujos escasean a nivel mundial, pues Wall Street permaneció cerrado por feriado y los chinos ya entraron de lleno en las fiestas del Año Nuevo Lunar.
El S&P IPSA bajaba 0,2% a 10.873,82 puntos, después de pasar por su peor semana desde mayo, y en medio de bajos montos transados: sólo $ 40 mil millones al inicio de la tarde. Las acciones con peor desempeño eran Itaú (-3%), Salfacorp (-1,9%) y CAP (-1,4%).
La Bolsa de Nueva York no abrió este lunes, por el Día de los Presidentes. En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 caían 0,2%, los del S&P 500 se estabilizaban y los del Dow Jones subían 0,2%.
En Europa, el FTSE 100 de Londres ganaba 0,2%, mientras que el continental Euro Stoxx 50 operaba plano. El CSI 300 de China continental permaneció cerrado este lunes, pues mañana martes comienza oficialmente al Año Nuevo Lunar. Sí operó la bolsa de Hong Kong, donde el Hang Seng avanzó 0,5%. En Japón, por otro lado, el Nikkei cayó levemente.
"Un dato inflacionario benigno no logró reactivar los mercados estadounidenses la semana pasada, ya que los inversionistas continuaron su búsqueda de activos rentables en otros mercados", escribió el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.
Considerando el sólido informe de nóminas no agrícolas de principios de semana, la ligera sorpresa a la baja que trajo el IPC deja a la Reserva Federal con un margen de maniobra adicional para decidir cuándo será necesario recortar las tasas de interés, apuntó.
"Por otra parte, la historia corporativa sigue girando en torno al sector de la IA, y no necesariamente por las razones positivas a las que los inversores se han acostumbrado. La disrupción es la palabra clave, mientras se debate intensamente qué sectores probablemente saldrán victoriosos en el nuevo mundo y, de igual manera, cuáles probablemente fracasarán", sostuvo.
