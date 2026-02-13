Al mal tiempo, buena cara: las oportunidades de inversión que abrió la mala racha del IPSA esta semana

Mientras el índice acumula una caída de 2,8% durante los últimos cinco días, los agentes del mercado recomiendan entrar a invertir en sectores como la banca, inmobiliario comercial, retail, bebidas y energía.

Una semana para el olvido vivió el principal índice bursátil chileno, con una caída de 2,8% desde el cierre del pasado viernes, mínimo que la plaza local no veía desde el 7 de enero. Con toma de ganancias, volatilidad en los metales y la reconsideración del fenómeno de salida de Estados Unidos, el mal desempeño también se produjo en el resto de los mercados de la región.

Desde finales de enero, el IPSA ha caído 4,6%, situándose este viernes en 10.898 puntos y concluyendo una de sus peores semanas desde mayo de 2025. Al cierre de la sesión bursátil, las acciones con peor desempeño semanal fueron Entel (-17,7%), CAP (-10,7%), Latam (-9,1%), Quiñenco (-9,9%) e ILC (-7,9%).

Pero donde algunos ven riesgo, otros ven una ventana para capturar rentabilidad.

La acción que más ha dado de qué hablar esta semana fue Latam, presionada por el anuncio de la venta secundaria de Sixth Street Partners, y cuyo precio bajó a $ 25,6 por acción. Los agentes del mercado coinciden en que es la favorita al momento de comprar, derivado de los fundamentos sólidos que mantiene la compañía, por lo que mantiene un precio de entrada interesante para quienes opten por adquirir papeles de la aerolínea.

“La caída es de aproximadamente 15% desde máximos y responde casi exclusivamente a la venta de exacreedores a $ 26,4 por acción. Hoy la acción está por debajo de este nivel y se mantienen las buenas perspectivas para la empresa”, dijo el asociado de Estudios Renta Variable en BICE Inversiones, Ewald Stark.

Para los otros sectores del parqué, una de las señales más importantes es la próxima decisión del Banco Central, que en caso de recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base -de 4,50% a 4,25%-, tal como descuenta el mercado, los papeles más beneficiados serían lo de la banca, retail y centros comerciales.

Banca

Desde el departamento de estudios de Renta 4 recomiendan a Banco Santander y Banco de Chile. De igual forma, el analista de renta variable de MBI Corredores de Bolsa, Horacio Herrera, coincide con las acciones del sector y menciona Itaú, BICE, Banco de Chile o Bci.

“En bancos, si bien reconocemos que las valorizaciones se han vuelto más exigentes, la calidad del negocio es innegable, con retornos de capital (ROE, por sus siglas en inglés) estructuralmente más altos y una opcionalidad relevante en crecimiento de utilidades si el ciclo de crédito se acelera por encima de nuestras expectativas”, comentó el head of equity strategy de LarrainVial Research, Luis Ramos.

Inmobiliario comercial y retail

En tanto, el sector inmobiliario comercial surge como un atractivo para los inversionistas. Tanto LarrainVial, Credicorp y Renta 4 coinciden en que la acción de Parque Arauco es una opción, tras registrar caídas más pronunciadas que el resto del mercado. Al cierre del viernes, los títulos de la compañía cotizaban a $ 3.525.

La analista senior Renta Variable Research de Credicorp, Macarena Gutiérrez, indicó que la próxima votación por un aumento de capital de US$ 330 millones de la firma de centros comerciales, podría presionar su precio hasta que la operación finalice a mediados de año.

“Nos sigue gustando el papel, pensando en que los fondos se destinan a inversión en los activos, nosotros estimamos un descuento de aproximadamente un 7% para el precio de las nuevas acciones, pero con el cierre de este jueves ya está incluso por debajo, por lo cual igual vemos un valor más atractivo ahora”, dijo.

Asimismo, Mallplaza se vislumbra dentro de las recomendaciones del departamento de estudios de Renta 4 para el sector inmobiliario comercial. En cuanto al retail, la corredora sugiere a Falabella. “Creemos que seguirá publicando resultados muy positivos que dan cuenta de la exitosa estrategia de ventas, acompañada de una contención de costos que le ha permitido mejorar sus márgenes operacionales”, puntualizan.

Tanto Mallplaza como Parque Arauco están entre las acciones con mejor desempeño en lo que va del año, con un retorno total de 19,2% y 17,9%, respectivamente. La tendencia alcista de ambas firmas también se reflejó en 2025, con rendimientos por sobre el 90%.

En esa misma línea, Gutiérrez argumentó que los papeles de Ripley también son una buena oportunidad. El retailer cayó casi el doble que el resto del mercado, sin embargo los resultados del cuarto trimestre fueron bastante positivos. “siendo uno de los pocos nombres en los que hicimos correcciones al alza para cerrar el año, aún con una base de comparación desafiante”.

Y agregó: “Otra opción que podría ser interesante en el corto plazo podría ser Quiñenco. El holding estuvo dentro de las cinco que más estuvo a la baja y esperamos un dividend yield (rentabilidad por dividendo) de casi 6% a repartir durante mayo”.

Andina y Enel Américas

Para Herrera de MBI Corredores de Bolsa, Enel Américas también podría ser una acción preferente, aunque con el matiz de que tiene menor liquidez que otras acciones.

Y para el sector bebidas, Gutiérrez de Credicorp mencionó que Andina es una de las posiciones favoritas dentro de la categoría, con resultados resilientes y que destacan versus otros actores de la competencia. “La veíamos un poco más topada en precio, pero con el retroceso que vio estos días puede haber un poco más de espacio”, dijo.