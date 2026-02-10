Acciones de Latam caen con fuerza tras sexta venta secundaria
El papel de la compañía retrocedía cerca de 4% pasado el mediodía.
Noticias destacadas
Pasado el mediodía del martes, las acciones de Latam retrocedían cerca de 4%, a $ 26,9 por acción, luego que la aerolínea anunció en la víspera una sexta venta secundaria de acciones.
El volumen de la operación es atribuible al fondo de Sixth Street Partners, que acordó una transacción de US$ 742 millones en acciones a un precio de US$ 61,9 por ADR. El intermediario del movimiento fue JP Morgan. Previo al anuncio, Sixth Street Partners controlaba el 17,4% de Latam, participación que tras la operación caería a cerca de 13,2%.
El monto total fue de 12 millones de ADR (American Depositary Receipt) de la sociedad. En tanto, el pago se realizará este miércoles 11 de febrero. Cada certificado de depósito estadounidense representa a la fecha 2 mil acciones de la compaía.
El mayor accionista individual se incorporó a la propiedad durante el proceso de reestructuración bajo Capítulo 11 que enfrentó la aerolínea por la pandemia y, tras la salida de ese régimen en 2022, pasó a ser el mayor accionista al canjear deuda por acciones.
En el mercado se da por descontado que seguirá reduciendo su posición, ya que el remanente que aún mantiene equivale a US$ 2.674 millones hasta la fecha.
