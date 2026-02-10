Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre en rojo por fuerte caída de Latam, que se ajusta al descuento de su sexta venta secundaria

La caída de esta mañana deja a la aerolínea en $ 26,9 por acción, cerca de los $ 26,4 a los que se realizó esta venta secundaria. El monto vendido en total fue de US$ 742 millones (US$ 61,9 por ADR), y estuvo a cargo de JPMorgan Securities.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 10 de febrero de 2026 a las 09:42 hrs.

