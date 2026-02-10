IPSA abre en rojo por fuerte caída de Latam, que se ajusta al descuento de su sexta venta secundaria
La caída de esta mañana deja a la aerolínea en $ 26,9 por acción, cerca de los $ 26,4 a los que se realizó esta venta secundaria. El monto vendido en total fue de US$ 742 millones (US$ 61,9 por ADR), y estuvo a cargo de JPMorgan Securities.
La sexta venta secundaria de Latam Airlines está arrastrando a la Bolsa de Santiago en los primeros negocios de este martes.
El S&P IPSA caía 0,5% a 11.199,62 puntos, fuertemente presionado por Latam (-3,1%), que anotaba el peor desempeño del índice, siendo un título de alta ponderación.
Anoche la aerolínea informó que acordó la venta de 12 millones de sus ADR, a pagarse mañana miércoles, en el marco de los Acuerdos de Derecho de Registro (RRA, sigla en inglés) que datan de su reorganización bajo el Capítulo 11 estadounidense.
El volumen es atribuible al fondo exacreedor Sixth Street Partners. Se esperaba que el mayor accionista individual de Latam saliera a vender más temprano que tarde un nuevo paquete accionario, por lo que el mercado ya estaba cauto respecto del papel. Su participación bajó de 17,4% a 13,2% con esta operación.
"Consideramos que este factor es necesario para que la acción se encamine a capturar su favorable valor fundamental, y que por lo tanto, el descuento con el que se ejecutará la venta secundaria lo entendemos como un atractivo punto de entrada", publicó Bci Corredor de Bolsa.
"Cabe destacar que, hasta el momento, la compañía no ha anunciado un nuevo programa de recompra, escenario que esperábamos se concretara una vez que se anunciara una venta secundaria. Creemos que el mercado ya lo incorporó en los precios de la acción la semana pasada una vez que finalizada la ventana de bloqueo no hubo anuncios relevantes respecto a este tema por parte de la compañía, observándose una correción de 4% en un solo día en el precio de la acción", elaboró.
Mercados internacionales
Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100 subían 0,1% y los del S&P 500 se estabilizaban, al igual que los del Dow Jones.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,2% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,3%.
Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei escaló 2,3% para batir un nuevo récord, el hongkonés Hang Seng creció 0,6% y el CSI 300 de China continental aumentó 0,1%.
En breve se publicarán en Estados Unidos las ventas minoristas de diciembre, pero más expectación hay frente a las nóminas no agrícolas de enero, agendadas para mañana. Y el viernes se darán a conocer los precios al consumidor de enero.
