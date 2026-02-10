Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancan inesperadamente al cerrar la temporada navideña
Las cifras indican que el repunte de actividad al inicio de la temporada de compras navideñas fue de corta duración.
Las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron inesperadamente en diciembre, lo que sugiere que los consumidores aportaron menos impulso a la economía a medida que el año llegaba a su fin.
Las cifras decepcionantes indican que el repunte de actividad al inicio de la temporada de compras navideñas fue de corta duración. Los hogares siguen frustrados por un alto costo de vida y preocupados por el mercado laboral.
El valor de las compras minoristas, sin ajustar por inflación, mostró pocos cambios tras un avance de 0,6% en noviembre, según datos del Departamento de Comercio publicados el martes. Excluyendo concesionarios de autos y gasolineras, las ventas también estuvieron planas.
Ocho de 13 categorías minoristas registraron caídas, incluidas bajas en tiendas de ropa y mueblerías. Las ventas en concesionarios de autos también disminuyeron. Mientras tanto, el gasto subió en tiendas de materiales de construcción y minoristas de artículos deportivos.
La amplitud del gasto del consumidor también preocupa. Si bien las alzas bursátiles podrían estar impulsando el consumo entre los hogares con mayores ingresos, hay señales de que el gasto discrecional es menos sólido entre los estadounidenses de menores ingresos, que dependen sobre todo de un crecimiento salarial más moderado.
A la vez, el clima invernal severo de fines del mes pasado -que frenó la actividad en gran parte de EEUU- dificultará que economistas y autoridades evalúen la demanda subyacente de los hogares al inicio de este año. Cifras de la industria muestran que las ventas de autos cayeron en enero a la tasa anualizada más lenta en casi tres años, mientras que los viajes aéreos sufrieron amplias interrupciones.
“Los datos de ventas minoristas de diciembre, más débiles de lo esperado, no serán suficientes para arruinar el cuarto trimestre”, dijo Thomas Ryan, economista para Norteamérica en Capital Economics, en una nota. “Pero, junto con la probable debilidad del gasto en enero en medio de un clima invernal extremo en la mayor parte del país, deja el crecimiento del consumo en camino a desacelerarse con fuerza este trimestre”.
Dicho eso, muchos economistas esperan que las devoluciones de impuestos sostengan la demanda a comienzos de este año.
Gasto del consumidor
El informe de diciembre mostró que las llamadas ventas del “grupo de control” -que alimentan el cálculo del gobierno sobre el gasto en bienes dentro del PIB- cayeron inesperadamente 0,1%, tras un avance del mes previo revisado a la baja. La medida excluye servicios de comida, concesionarios de autos, tiendas de materiales de construcción y gasolineras.
En semanas recientes, empresas han indicado que el gasto del consumidor se ha mantenido disparejo entre grupos demográficos. Levi Strauss dijo que, pese a subir algunos precios, no ha visto un repliegue del gasto. PepsiCo señaló que los presupuestos siguen ajustados para consumidores de ingresos bajos y medios, mientras Lululemon Athletica apuntó que los estadounidenses estaban “bajando de categoría” en sus compras.
Antes de los últimos datos, el modelo GDPNow del Fed de Atlanta sugería que el gasto de los hogares aportaría más de 2 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre, levemente menos que la contribución del período anterior.
Como las cifras minoristas no están ajustadas por inflación, los datos más débiles podrían estar influidos por fuertes descuentos navideños. Además, el informe refleja principalmente compras de bienes, que representan cerca de un tercio del gasto total de los hogares.
