IPSA abre con nueva caída y se aleja de los 11.000 puntos en medio de ventas globales previo a datos de inflación

El reporte de IPC estadounidense se publicará a las 10:30 horas (de Chile), y se espera que, aun con variaciones mensuales algo robustas, la tasa de inflación disminuya a 2,5% tanto en la serie principal como en la subyacente. De hecho, para esta última serían mínimos desde marzo de 2021.

Los mercados accionarios y sus derivados entraron a la sesión de este viernes de nuevo en rojo, mientras se esperan los precios al consumidor de enero en Estados Unidos.

El S&P IPSA bajaba 0,2% hasta los 10.950,14 puntos en las primeras transacciones del día, tras una caída de más de 2% que lo dejó nuevamente en mínimos desde el 9 de enero.

La bolsa chilena se hizo parte este jueves de una ola de ventas que consumió a las plazas bursátiles de todo el mundo, mientras siguen las dudas sobre el potencial de la Inteligencia Artificial, algo que vino aparejado con fuertes caídas en los commodities.

En el mercado derivado, los futuros de los principales índices de Wall Street caían 0,2%, mientras que en las bolsas de Europa, el continental Euro Stoxx 50 caía 0,5%, mientras que el FTSE 100 de Londres operaba plano.

La mala sesión de Occidente se traspasó a los mercados asiáticos, donde el honkgkonés Hang Seng cayó 1,7%, el CSI 300 de China continental perdió 1,3% y el japonés Nikkei retrocedió 1,2%. Las bolsas chinas se quedaron apenas con variación a nivel semanal, pero el Nikkei subió 5% en el período, gracias al arrollador triunfo electoral de la primera ministra Sanae Takaichi y su partido el domingo pasado.

El reporte de IPC estadounidense se publicará a las 10:30 horas (de Chile), y se espera que, aun con variaciones mensuales algo robustas, la tasa de inflación disminuya a 2,5% tanto en la serie principal como en la subyacente. De hecho, para esta última serían mínimos desde marzo de 2021.

Las cifras llegarán después de que el miércoles se diera a conocer un reporte de nóminas no agrícolas más sólido de lo que esperaba el mercado, situación que ha contribuido a la fuerte volatilidad de esta semana, según analistas.