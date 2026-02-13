IPSA abre con nueva caída y se aleja de los 11.000 puntos en medio de ventas globales previo a datos de inflación
El reporte de IPC estadounidense se publicará a las 10:30 horas (de Chile), y se espera que, aun con variaciones mensuales algo robustas, la tasa de inflación disminuya a 2,5% tanto en la serie principal como en la subyacente. De hecho, para esta última serían mínimos desde marzo de 2021.
Noticias destacadas
Los mercados accionarios y sus derivados entraron a la sesión de este viernes de nuevo en rojo, mientras se esperan los precios al consumidor de enero en Estados Unidos.
El S&P IPSA bajaba 0,2% hasta los 10.950,14 puntos en las primeras transacciones del día, tras una caída de más de 2% que lo dejó nuevamente en mínimos desde el 9 de enero.
La bolsa chilena se hizo parte este jueves de una ola de ventas que consumió a las plazas bursátiles de todo el mundo, mientras siguen las dudas sobre el potencial de la Inteligencia Artificial, algo que vino aparejado con fuertes caídas en los commodities.
En el mercado derivado, los futuros de los principales índices de Wall Street caían 0,2%, mientras que en las bolsas de Europa, el continental Euro Stoxx 50 caía 0,5%, mientras que el FTSE 100 de Londres operaba plano.
La mala sesión de Occidente se traspasó a los mercados asiáticos, donde el honkgkonés Hang Seng cayó 1,7%, el CSI 300 de China continental perdió 1,3% y el japonés Nikkei retrocedió 1,2%. Las bolsas chinas se quedaron apenas con variación a nivel semanal, pero el Nikkei subió 5% en el período, gracias al arrollador triunfo electoral de la primera ministra Sanae Takaichi y su partido el domingo pasado.
El reporte de IPC estadounidense se publicará a las 10:30 horas (de Chile), y se espera que, aun con variaciones mensuales algo robustas, la tasa de inflación disminuya a 2,5% tanto en la serie principal como en la subyacente. De hecho, para esta última serían mínimos desde marzo de 2021.
Las cifras llegarán después de que el miércoles se diera a conocer un reporte de nóminas no agrícolas más sólido de lo que esperaba el mercado, situación que ha contribuido a la fuerte volatilidad de esta semana, según analistas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete