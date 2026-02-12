Bolsa chilena sube levemente junto con las plazas globales en medio de la espera antes de próximos datos inflacionarios

En general hay un toque de optimismo. Las nóminas no agrícolas de enero sorprendieron al alza en EEUU, pero no tanto como para alterar la expectativa de que la Fed bajará las tasas dos veces más este año.

Las bolsas veían alzas modestas este jueves, día que podría calificarse como un entretiempo después de los buenos datos de empleo y previo a los datos inflacionarios de mañana viernes en Estados Unidos.

El S&P IPSA chileno subía 0,1% a 11.230,23 puntos, poco después del inicio de las operaciones, con el liderazgo de Salfacorp (2,8%), SQM-B (1,1%) e Itaú (1%). La bolsa viene de recuperarse con fuerza a mitad de semana gracias a un boom de compras de acciones de SQM.

Los futuros de los principales índices de Wall Street subían 0,3%, mientras que en Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,7% y el FTSE 100 de Londres se estabilizaba. El japonés Nikkei se mantuvo en récord, de vuelta de un feriado, y en China, el hongkonés Hang Seng cayó 0,9%, pero el CSI 300 continental subió ligeramente.

La atención se centra ahora en el reporte de precios al consumidor de enero, que se publicará mañana viernes temprano. El IPC habría repetido un alza mensual de 0,3%, según la estimación de consenso. Por su parte, la serie subyacente habría subido también 0,3%, pero en este caso representa una aceleración desde el 0,2% del mes anterior.