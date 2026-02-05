Anthropic lanza modelo de IA que puede hacer investigaciones financieras

La startup presentó Claude Opus 4.6, que, según afirma, puede analizar datos de empresas, presentaciones regulatorias e información de mercado para elaborar análisis financieros detallados que normalmente le llevarían días a una persona. También está pensado para mejorar una amplia gama de funciones laborales, como la creación de hojas de cálculo, presentaciones y el desarrollo de software.

Anthropic lanzó este jueves una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial más potente, diseñada para realizar investigaciones financieras, apenas días después de que su incursión en los servicios legales sacudiera las acciones de los fabricantes de software tradicionales.

La startup presentó el jueves Claude Opus 4.6, que, según afirma, puede analizar datos de empresas, presentaciones regulatorias e información de mercado para elaborar análisis financieros detallados que normalmente le llevarían días a una persona. Opus 4.6 también está pensado para mejorar una amplia gama de funciones laborales, como la creación de hojas de cálculo y presentaciones, así como el desarrollo de software.

Las acciones de empresas de servicios financieros se desplomaron tras el lanzamiento. FactSet Research Systems Inc. llegó a caer hasta 10%, mientras que S&P Global Inc., Moody’s Corp. y Nasdaq, Inc. también retrocedieron con fuerza.

Anthropic y su rival OpenAI han dedicado gran parte del último año a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para agilizar un abanico más amplio de tareas profesionales, desde los servicios financieros hasta la atención de la salud, con el objetivo de atraer a más clientes corporativos y justificar sus elevadas valuaciones. Anthropic negocia en estos momentos una nueva ronda de financiamiento con una valuación de US$ 350.000 millones, mientras que OpenAI negocia una recaudación de fondos con una valuación de hasta US$ 830.000 millones.

OpenAI también presentó el jueves una actualización de su agente de programación con IA, Codex, destinada a agilizar aún más el proceso de escritura y depuración de código, y que puede utilizarse para desarrollar software como juegos y aplicaciones complejas. La startup detrás de ChatGPT subrayó que las capacidades del producto van más allá de la programación e incluyen otros trabajos relacionados, como la creación de presentaciones y el análisis de datos de usuarios.

Por su parte, Anthropic cuenta con más de 300.000 clientes empresariales que utilizan sus modelos para agilizar tareas laborales, en particular en el ámbito de la programación, donde se ha consolidado como líder del mercado con Claude Code.

La expansión de la empresa creadora de Claude más allá del desarrollo de código ha inquietado a Wall Street. El lanzamiento por parte de Anthropic de una herramienta para automatizar ciertas tareas legales ayudó a desencadenar esta semana un derrumbe de mercado de US$ 1 billón, especialmente entre las acciones de software cuyo negocio puede verse amenazado. El producto se ha convertido en un símbolo de las preocupaciones sobre qué empresas y servicios terminarán siendo desplazados por la IA.

La función legal es un complemento para Claude Cowork, un agente de IA lanzado como una “vista previa de investigación” antes este año. Cowork ganó rápidamente notoriedad por ser una herramienta más intuitiva para crear aplicaciones, elaborar hojas de cálculo y ordenar grandes volúmenes de datos. Anthropic señaló que Cowork fue desarrollado en cuestión de días, con la mayor parte del código escrito por la propia IA de Claude.

Scott White, responsable de producto de Anthropic para los modelos Claude AI, dijo que la empresa planea centrarse en mejorar la capacidad para realizar trabajos relacionados con áreas como la ciberseguridad, las ciencias de la vida, la atención de la salud y los servicios financieros.

“Son áreas en las que vamos a apostar muy fuerte”, afirmó.