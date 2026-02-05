Click acá para ir directamente al contenido
Anthropic lanza modelo de IA que puede hacer investigaciones financieras

La startup presentó Claude Opus 4.6, que, según afirma, puede analizar datos de empresas, presentaciones regulatorias e información de mercado para elaborar análisis financieros detallados que normalmente le llevarían días a una persona. También está pensado para mejorar una amplia gama de funciones laborales, como la creación de hojas de cálculo, presentaciones y el desarrollo de software.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 16:14 hrs.

