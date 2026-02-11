Empleo en Estados Unidos sorprende al alza: crecen nóminas y baja el desempleo

Las nóminas en EEUU aumentaron en enero al mayor ritmo en más de un año y la tasa de desempleo cayó de manera inesperada, lo que sugiere que el mercado laboral siguió estabilizándose al comienzo de 2026.

Los empleadores sumaron 130 mil puestos de trabajo el mes pasado y la tasa de desempleo descendió a 4,3%, según datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Esto se dio después de revisiones al año previo que mostraron una desaceleración marcada en la contratación. El aumento promedio del empleo fue de apenas 15 mil al mes el año pasado, por debajo del ritmo de 49 mil que se había informado inicialmente.

El reporte sugiere que el mercado laboral está encontrando un punto de apoyo tras un año marcado por un aumento del desempleo y una contratación mínima. Si bien los economistas esperan que el empleo se mantenga, en general, débil en 2026, una mayor claridad sobre el impacto de las políticas económicas del Presidente Donald Trump y menores costos de endeudamiento podrían alentar a algunos empleadores a aumentar sus dotaciones.

La publicación de este miércoles también incluyó revisiones generalizadas de la encuesta a empleadores. Con la difusión de los datos de enero de 2026, el BLS actualizó su llamado modelo de “nacimientos y muertes”, que estima el saldo neto de empresas que abren y cierran. Economistas han señalado que este cambio debería mejorar la capacidad del modelo para reflejar las condiciones económicas actuales y reducir con el tiempo el tamaño de las revisiones de referencia.

Los ajustes a las cifras de empleo han sido mayores de lo habitual en los últimos años, algo que algunos economistas atribuyen a dinámicas particulares del período posterior a la pandemia. Las revisiones también se han politizado fuertemente y estuvieron en gran medida detrás del despido por parte de Trump del anterior comisionado del BLS, luego de que el mandatario afirmara -sin pruebas- que los datos habían sido manipulados con fines políticos.

Aunque el informe de enero suele incorporar nuevas estimaciones poblacionales de la Oficina del Censo en la encuesta de hogares, esas cifras se retrasaron un mes debido al cierre del Gobierno, el más prolongado registrado el año pasado. En los últimos días, funcionarios de la administración Trump han intentado ajustar las expectativas para los próximos datos de empleo ante las deportaciones y un menor crecimiento poblacional.

Por separado, el informe mostró que los ingresos promedio por hora subieron un sólido 0,4% frente a diciembre. Los economistas siguen de cerca esta métrica por su influencia en el gasto de los hogares.

El reporte de empleo del miércoles estaba originalmente programado para el 6 de febrero, pero se retrasó por el cierre parcial del Gobierno.

Los funcionarios de la Reserva Federal siguen divididos respecto de la trayectoria de las tasas de interés este año, en parte por desacuerdos sobre el estado del mercado laboral. Al mantener las tasas sin cambios el mes pasado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, citó señales de estabilización en el empleo.

Los futuros bursátiles y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras la publicación. Los operadores recortaron las expectativas de un recorte de un cuarto de punto en junio y ahora ven la primera baja de este año en julio.

Con cada informe de enero, el BLS ajusta las nóminas a una serie más precisa, aunque menos oportuna, llamada Censo Trimestral de Empleo y Salarios (Quarterly Census of Employment and Wages). Ese dato se basa en registros estatales de impuestos del seguro de desempleo y cubre la mayoría de los empleos en EEUU.

Ese ajuste mostró que el crecimiento del empleo fue menor en los 12 meses hasta marzo de 2025 de lo que se había informado inicialmente. La cifra estuvo en línea, en términos generales, con lo que sugería la estimación preliminar del BLS.

El repunte de la contratación en enero estuvo liderado por salud, que concentró la mayor parte del crecimiento del empleo en 2025. Construcción y servicios profesionales y empresariales también sumaron puestos, mientras que manufacturas registró el primer aumento mensual del empleo en más de un año. Las nóminas del gobierno federal siguieron disminuyendo.

Aunque los despidos siguen relativamente contenidos, en las últimas semanas se ha visto una ola de anuncios de recortes de empleo por parte de compañías como Amazon.com Inc. y United Parcel Service Inc. (UPS). Y al entrar en este año, las vacantes laborales en toda la economía bajaron al nivel más bajo desde 2020.

Dos encuestas

El informe laboral se compone de dos encuestas: una a empresas -de la que salen las cifras de nóminas- y otra a hogares, que es la fuente de la tasa de desempleo. En la encuesta de hogares, la tasa de participación -la proporción de la población que trabaja o busca trabajo- subió levemente a 62,5% en enero.

Hubo otros aspectos positivos, incluyendo la mayor caída en la cantidad de personas que trabajan a tiempo parcial por razones económicas desde junio de 2022. Más trabajadores dejaron sus empleos, lo que sugiere cierta confianza en su capacidad de encontrar uno nuevo. También hubo una disminución notable en el número de personas desempleadas por al menos 27 semanas.